„În deplină conformitate cu procedurile standard de siguranță, comandantul aeronavei a decis revenirea pe aeroportul de decolare, Aeroportul Internațional Henri Coandă București, unde aeronava a aterizat în condiții de siguranță”, a transmis compania.

HiSky subliniază că astfel de alerte tehnice pot apărea în operarea aeronavelor comerciale, iar aplicarea măsurilor preventive reprezintă o componentă esențială a sistemului riguros de siguranță din aviație.

Echipajele companiei sunt instruite constant pentru a gestiona prompt și eficient orice situație neprevăzută, siguranța pasagerilor și a echipajului fiind prioritatea absolută.

„Pe durata gestionării situației, pasagerilor le-au fost oferite asistență și suport la sol, inclusiv hrană și apă, conform standardelor companiei pentru astfel de situații operaționale”, se mai arată în comunicat.

Un avion al companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei și s-a întors din drum. La bord erau 186 de pasageri.

La jumătate de oră după decolare, în zona Varna, pilotul a anunțat că un senzor de presiune din cabină s-a aprins. Imediat, s-a luat decizia ca avionul să se întoarcă la Otopeni. Pe pistă, au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Aeronava a survolat Bucureștiul timp de aproape 2 ore pentru a pierde din combustibil și a ateriza în siguranță. La sosirea pe aeroport, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.