„Cea mai mare despăgubire achitată în primele nouă luni ale anului trecut în baza unei poliţe de asigurare a locuinţei a depăşit 215.000 euro. În acest caz, a fost vorba despre acoperirea pagubelor produse de un incendiu – risc acoperit în baza asigurării facultative pentru locuinţe”, arată UNSAR.

Incendiile, principalul risc

De altfel, datele arată că incendiile continuă să fie principalul risc care generează pierderi majore pentru proprietarii de locuinţe. Astfel, 8 din 10 cele mai mari dosare de daună achitate în această perioadă au fost pentru daune cauzate de incendii, însumând peste 1,3 milioane euro (aproximativ 6,9 milioane lei). Pe lângă incendii, topul celor mai mari despăgubiri include şi alte evenimente severe, precum: o inundaţie, pentru care despăgubirea a fost de circa 160.000 euro, dar şi un incident cauzat de greutatea stratului de zăpadă, pentru care s-au plătit 125.000 euro.

Aceste cifre arată că locuinţele sunt expuse unor riscuri majore, iar consecinţele financiare pot fi devastatoare pentru orice familie.

„Desigur, asigurarea nu poate preveni dezastrele, însă oferă protecţie reală. Aceasta acoperă pierderile materiale cauzate de incendii, inundaţii sau alte evenimente neprevăzute, oferind sprijin financiar pentru refacerea locuinţei şi înlocuirea bunurilor afectate, asigurând liniştea şi siguranţa familiilor în faţa evenimentelor care nu pot fi anticipate”, menţionează UNSAR.

18% dintre locuințe au asigurări

Într-un context marcat de creşterea frecvenţei fenomenelor naturale şi a evenimentelor accidentale, asigurările facultative pentru locuinţe sunt un instrument esenţial de protecţie şi prevenţie, garantând că proprietarii pot să îşi refacă locuinţele şi să-şi protejeze bunurile atunci când se confruntă cu provocări majore.

„Pagubele materiale nu sunt doar simple cifre: ele reprezintă ani de muncă pentru fiecare dintre noi. Să nu uităm că, în spatele fiecărei despăgubiri, există o poveste de viaţă. Din păcate însă, doar circa 18% din locuinţele din România sunt protejate complet, prin intermediul unei asigurări facultative”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte & director general al UNSAR.

Potrivit reprezentanţilor UNSAR, fiecare dosar de daună este o poveste despre cât de fragilă poate fi locuinţa noastră fără o protecţie financiară adecvată.

„Când imprevizibilul loveşte, liniştea şi siguranţa familiei depind de deciziile luate înainte de eveniment, iar asigurarea este #PlanulB care face diferenţa”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Despre UNSAR

Înfiinţată în 1994, UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil. Acestea deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.

Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activităţii de asigurări în România şi a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern şi internaţional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.