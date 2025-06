Niciodată nu e prea târziu. Mai mulți vârstnici din Galați au absolvit o „universitate specială”:„Mai am două luni și fac 93”

La final de drum, absolvenții care au legat prietenii strânse au fost la fel de emoționați ca la ceremoniile din prima tinerețe.

Cu părul grizonant și plini de emoții pe care unii nu le-au trăit niciodată, vârstnicii au aruncat tocile în aer, cu gândul la tot ce au trăit în studenție – de la cursuri și până la vacanțele cu colegii de grupă.

Fiecare și-a ales modulele preferate, la început de an.

Tudosia Isofache, absolventă: „Am învățat despre moștenire, despre ce se întâmplă cu noi – că majoritatea suntem singuri și să știm ce să facem cu casa, cu toate alea. Apoi au fost conferințele medicale, de la care am învățat lucruri extraordinar de multe.”

Unii au fost interesați de istoria artei sau limbi străine. Cei mai mulți, însă, au dat mâna și cu tehnologia.

Absolvent: „Sunt la curent cu noile tehnologii, cu noile cercetări științifice.”

Absolventă: „Limbi străine – eu, care nu am făcut engleză în liceu, am beneficiat și de acest curs. Mai ales că am fiica căsătorită în Anglia și îmi era absolut necesar.”

Decanul: „Mai am două luni și fac 93. Pasiune pentru carte mai mult ca-n tinerețe. Am o preocupare pentru învățat cum n-am avut niciodată.”

Profesorii au fost la fel de emoționați, când și-au luat la revedere de la încă o generație de studenți.

Valentina Cornea, coordonatoarea programului: „Dacă mi-ar fi spus cineva, în momentul luării diplomei mele de cadru didactic, că voi fi coordonatorul și voi preda unor persoane care îmi pot fi mame și bunici, n-aș fi crezut niciodată.”

Înscrierea la cursurile Universității Vârstei a Treia se face la începutul fiecărui an școlar.

Sunt puse la bătaie 150 de locuri, iar seniorii trebuie să plătească doar o taxă de 200 de lei, la depunerea dosarului.

