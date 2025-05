Prima apariţie publică a lui Joe Biden după ce a fost diagnosticat cu cancer. Cum a fost surprins fostul președinte

În fotografiile postate pe Instagram de fosta primă doamnă Jill Biden şi fiica fostului preşedinte, Ashley Biden, fostul preşedinte şi fosta primă doamnă apar alături de alţi membri ai familiei pentru a sărbători absolvirea liceului de către Robert Hunter Biden II de la Şcoala Salisbury din Salisbury, Connecticut.

Una dintre fotografiile postate de Jill Biden includea explicaţia: "Nana şi Pop mândri! Felicitări Hunter - suntem atât de mândri de tine”.

Joe and Jill Biden at their grandson’s graduation. pic.twitter.com/MruFFmblcC