Corespondent PROTV: „Dacă joi maximele au atins 39 de grade, iar de vineri pot urca până la 40 la umbră. Meteorologii au emis până joi dimineață un cod galben și unul portocaliu pentru mai multe regiuni, printre care Banat, Crișana, Oltenia și zone din Muntenia și Transilvania, iar de vineri avertizarea se extinde în mai bine de jumătate de țară.

Va fi caniculă, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va trece de pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul va resimți și mai puternic căldura. Nopțile vor fi greu de suportat, cu temperaturi care pot ajunge la 26 de grade.

În astfel de zile, oamenii se pot opri în punctele de hidratare și răcorire amplasate în localități. În astfel de spații, așa cum este și cel din spatele meu, trecătorii se pot adăposti de căldură.

Aceste spații se vor înmulți în anii următori în București, pentru că Primăria Capitalei participă la un proiect european dedicat protejării populației de efectele schimbărilor climatice.

Instituția va contribui, printre altele, la implementarea și evaluarea unor spații publice de răcorire pentru persoanele vulnerabile și va analiza impactul temperaturilor extreme asupra sănătății și serviciilor medicale. În plus, nu uitați să vă hidratați în aceste zile fierbinți. Apa ne ajută.”