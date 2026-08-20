Cea mai rapidă stea din Calea Lactee a fost descoperită. S301 orbitează cu 25.000 de km/s în jurul găurii negre centrale

Steaua, denumită S301, ar putea permite, în decursul unui deceniu, determinarea directă a rotației găurii negre și testarea teoriei relativității generale a lui Einstein, potrivit unui studiu publicat în revista Nature, arată news.ro.

„Zeci de ani de observații minuțioase ale stelelor care orbitează în jurul găurii negre centrale a galaxiei noastre, Sagittarius A, au condus la această descoperire majoră a unei stele foarte promițătoare”, a declarat Reinhard Genzel, director al Institutului Max Planck de Fizică Extraterestră (MPE) din Germania și co-laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2020 pentru descoperirea găurii negre centrale a Căii Lactee.

Deoarece se află foarte aproape de Sagittarius A, S301 deschide o nouă perspectivă asupra proprietăților fundamentale ale spațiu-timpului în acest mediu extrem, a explicat Genzel într-un comunicat al Observatorului European Austral (ESO).

O stea care strălucește de două miliarde de ori mai slab decât Betelgeuse

Pentru a descoperi S301, care strălucește pe cer de două miliarde de ori mai slab decât Betelgeuse (steaua portocalie din constelația Orion), echipa a folosit interferometrul Very Large Telescope (VLTI) al ESO din Chile și instrumentul său GRAVITY+. VLTI combină lumina provenită de la patru telescoape de 8 metri pentru a crea un „telescop virtual” a cărui rezoluție spațială este de 15 ori mai mare decât cea a unui singur telescop.

Oamenii de știință au observat S301 pentru prima dată în primăvara anului 2023, apoi au urmărit-o pentru a-i determina orbita. În momentul în care s-a aflat cel mai aproape de gaura neagră, S301 se deplasa cu aproximativ 25.000 de kilometri pe secundă, adică de 100.000 de ori mai repede decât un avion de linie sau cu 8% din viteza luminii, ceea ce o face cea mai rapidă stea din Calea Lactee cunoscută până în prezent.