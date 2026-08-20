Corespondent Pro TV: „Această dronă marină și-a făcut apariția prima dată în apropierea platformei Neptun Deep, iar informația a fost dată publicității chiar de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, care pe contul său de socializare a precizat faptul că aparatul a fost descoperit de Garda de Coastă la câteva sute de metri de această platformă și a fost dată alerta. La Ministerul Apărării Naționale a fost constituită o celulă de comandă care, potrivit lui Miruță, a cerut și primit acceptul Alianței Nord-Atlantice pentru ca Armata Română să ia decizia și mai ales, să dea ordinul de foc împotriva acestei drone marine, motiv pentru care au fost ridicate două avioane F-16, iar unul dintre piloții Forțelor Aeriene Române a luat decizia și chiar a executat focul cu tunul de bord, undeva în apropierea orei unu. Însă, drona nu a fost distrusă în totalitate, așa că militarii EOD, specialiștii în astfel de echipamente cu încărcătură explozivă, au luat decizia de a o neutraliza în condiții de siguranță. De altfel, precizează autoritățile, această decizie de a distruge drona maritimă a fost luată tocmai pentru a se proteja viețile a sute de angajați care se aflau pe platformă”.