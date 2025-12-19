Accident grav în Constanța. Șase persoane rănite după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod

19-12-2025 | 10:11
Accident pod CT
Pro Tv

Şase persoane au fost grav rănite după ce autoturismul în care se aflau a intrat, vineri dimineaţa, într-un cap de pod, accidentul rutier având loc pe DN 3, în localitatea constănţeană Deleni.

autor
Claudia Alionescu

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, două dintre persoanele rănite au fost intubate, toate victimele fiind transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe, cu politraumatisme grave.

Accident pod CT

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa a informat că la faţa locului au fost trimise o autospecială de stingere incendii, un echipaj SMURD şi alte trei echipaje de la SAJ.

Masina rasturnata
Accident în centrul Capitalei: trei persoane rănite după ce o maşină s-a răsturnat
Accident pod CT
Sezonul de schi a început la Transalpina–Voineasa. Două pârtii sunt deschise la cota 1850. Care e prețul

Sursa: Agerpres

constanta, accident, persoane ranite

Dată publicare: 19-12-2025 10:09

