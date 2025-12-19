Accident grav în Constanța. Șase persoane rănite după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod

Şase persoane au fost grav rănite după ce autoturismul în care se aflau a intrat, vineri dimineaţa, într-un cap de pod, accidentul rutier având loc pe DN 3, în localitatea constănţeană Deleni.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, două dintre persoanele rănite au fost intubate, toate victimele fiind transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe, cu politraumatisme grave.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa a informat că la faţa locului au fost trimise o autospecială de stingere incendii, un echipaj SMURD şi alte trei echipaje de la SAJ.

