Bărbatul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Vă reamintim că scena șocantă s-a petrecut în apropiere de Cataloi. În momentul în care șoferul a tras stânga de volan, pentru a intra în depășire, ușa culisantă din dreapta microbuzului s-a deschis.

Autosesizare după imaginile filmate de alt șofer

Băiețelul a căzut și s-a rostogolit de mai multe ori pe șosea. S-a ridicat, apoi, speriat, șchiopătând. Tatăl său, care se afla la volan, l-a luat în brațe și le-a spus martorilor ca va merge la spital și la poliție.

Acest lucru s-a întâmplat abia după ce anchetatorii s-au autosesizat, pe baza imaginilor filmate de camera de bord a altui șofer. La audieri, bărbatul a venit cu același microbuz, în care avea un scaun auto pentru copii.