Oamenii legii au început deja audierile pentru a lămuri ce s-a întâmplat acolo. Femeia este angajată la Primăria Radovan. În această dimineață a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor. Le-a spus că unul dintre colegii ei, funcționar public, i-ar face avansuri sexuale când se întâlnesc la birou.

Drept urmare, polițiștii au deschis o anchetă și au început să îi audieze pe cei implicați, pentru a vedea dacă acuzațiile se confirmă.

Acolo a ajuns inclusiv primărița din localitate, care a precizat că femeia nu s-a plâns niciodată că ar trece prin așa ceva.

Deocamdată, a fost deschis un dosar penal in rem pentru hărțuire.