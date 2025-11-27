Târgurile de Crăciun se deschid în Europa și atrag turiști din întreaga lume. Cum au obținut vizitatorii prețuri reduse

27-11-2025 | 20:12
În această perioadă se deschid și târgurile de Crăciun în toată Europa. Mulți vizitatori își aleg destinațiile, influențați de rețelele sociale.

Delia Bîrla

Clipurile spectaculoase din mediul online, în care orașele europene par desprinse din povești, îi inspiră pe turiști să caute astfel de locuri.

Cei care și-au rezervat din timp vacanța au plătit mai puțin, pentru că interesul și implicit costul se măresc pe măsură ce ne apropiem de sărbători.

Târgurile mari de Crăciun din Viena, Praga, Budapesta și Strasbourg ori din marile orașe germane, unde milioane de lumini împodobesc piețele mari, iar vizitatorii găsesc vin fiert, decorațiuni și delicii tradiționale, atrag și mulți români. Anca a primit cadou din partea soțului biletele de avion și va merge cu sora ei la târgul din Paris.

Anca Ștefanca, turistă: O să ne ajute să intrăm în spiritul Crăciunului, să bem o ciocolată caldă, să ne bucurăm de decorațiuni. Cazarea a fost mai costisitoare decât biletele de avion, probabil fiind și sărbătorile de Crăciun un factor care a influențat prețurile.”

Însă nu doar târgurile din orașele mari sunt căutate. Tot mai populare sunt și târgurile mici și cochete, precum cele din Cracovia, Gdańsk, Bruges ori din zona Alsacia-Lorena.

Cristina Pipias, manager agenție, reprezentant agenție de turism:Este și zona aceasta de social media care influențează foarte mult, pentru că vedem mici clipulețe cu destinații foarte frumoase, cu destinații pe care până acum nu le-am descoperit și vrem să le vedem și live.”

Tarifele la cazare au crescut chiar și cu 20% față de anul trecut în Europa, dar un bilet de avion ne poate costa mai puțin, mai ales dacă este zbor direct.

Claudia Tocilă, director de marketing platformă rezervări bilete de avion online: „Pentru târgurile de Crăciun alegem, în general, 3-4 zile, le vizităm, poate vizităm și orășelele din jur și nu sunt multe zile de pierdut. Bugetul este mai redus față de anul trecut cu aproximativ 8%. Biletele sunt mai scumpe în apropierea sărbătorilor, crește cererea.”

De pildă, un zbor dus-întors pornește de la câteva zeci de euro și poate ajunge până la 300 de euro de persoană, în funcție de destinație și perioada aleasă.

