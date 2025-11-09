Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova, gata de deschidere: decoruri de poveste, roată panoramică și „ninsoare” de lumini

Doar câteva zile ne despart de atmosfera de sărbătoare. Pe 14 noiembrie se deschid două dintre cele mai importante târguri de Crăciun din țară - la Sibiu și Craiova.

Ajutoarele Moșului lucrează de zor, pentru a pune în scenă decoruri de poveste, care îi vor atrage pe copii - fie ei mici sau mări.

La Sibiu, căsuțele de lemn sunt deja construite, bradul uriaș e împodobit și luminițele au fost testate. Târgul va avea o roată panoramică, un carusel cu căluți de lemn, trenulețe și 120 de tarabe cu preparate de tot felul. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri.

Evident, nu va lipsi patinoarul.

Elena Țurel, antreprenor: ”Are 720 de metri pătrați”.

Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026. Între timp, oamenii așteaptă cu nerăbdare să simtă magia sărbătorilor.



Femeie: ”Mă duce în perioada copilăriei când totul e plin de magie, de bucurie și are miros de scorțișoară și portocale”.

Și la Craiova se lucrează intens pentru marea deschidere. Piațetele centrale și fațadele clădirilor au fost deja decorate de sărbătoare.

Tema principală de anul acesta este „Spărgătorul de Nuci”. Personajul de poveste, aflat în fiecare colțișor, e însoțit de ursuleți, soldăței sau reni. Sania lui Moș Crăciun vă fi nelipsită și anul acesta. Iar ca noutate, în toată piața din centru va "ninge" continuu, cu ajutorul luminilor.

Târgul va avea 4 zone tematice: satul lui moș Crăciun, zona circului, zona tradițională românească şi o altă care se va transforma în scenă de balet, cu decoruri grandioase.



Femeie: „O să vin cu copiii, abia aşteaptă copiii. e totul frumos”.

Târgul din Craiova va ține tot până pe 4 ianuarie.

