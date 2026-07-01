Individul în vârstă de 22 ani a declarat anchetatorilor că și-a ucis tatăl pe 1 iunie din răzbunare. Asta pentru că, în urmă cu mai puțin de o lună de la atac, victima în vârstă de 50 de ani, polițist la Serviciul de Permise și Înmatriculări, i-ar fi făcut o plângere penală fiului său.

Atunci, tatăl și-a vizitat fiul la București și a găsit în apartamentul său o imprimantă și alte dispozitive de falsificat documente. Înțelegând că băiatul se ocupă cu lucruri ilegale, polițistul și-a sesizat colegii.

În urma acestei plângeri, în apartamentul tânărului au fost făcute percheziții și au fost luate măsuri privative de libertate, se arată în motivarea Tribunalului Neamț.

A venit cu trenul de la București și și-a ucis tatăl imediat ce l-a văzut

Potrivit anchetatorilor, pe 1 iunie, tânărul a revenit din București cu un tren acasă la părinți, în Piatra Neamț. În fața blocului a sunat la interfon, iar când tatăl său a coborât jos l-a atacat cu o violență extrema si l-a înjunghiat.

Victima a murit din cauza șocului hemoragic, susțin anchetatorii. Fiul său a fost arestat, iar acum magistrații au prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv.