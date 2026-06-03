Tânărul din Piatra Neamț care și-a ucis tatăl a premeditat fapta și nu era sub influența drogurilor când a comis crima

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Tânărul care și-a ucis tatăl, polițist, cu lovituri de cuțit, în centrul orașului Piatra Neamț, și-a premeditat fapta. El nu era sub influența unor substanțe periculoase în momentul comiterii crimei.

autor
Elena Bejinaru,  Mariana Apostoaie

Sunt concluziile anchetatorilor, care vorbesc despre certuri în familie. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat de omor calificat.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Anchetatorii încearcă să lămurească motivul pentru care fiul de 22 de ani și-a omorât tatăl, cu o cruzime greu de imaginat. Fostul polițist a fost înjunghiat de cel puțin opt ori, pe stradă, în fața mai multor martori, inclusiv copii. A murit la scurt timp la spital, din cauza rănilor grave.

Martor: „L-a înjunghiat când a ieșit din scară, a făcut câțiva pași. Criminalul a plecat 4-5 metri și apoi s-a întors înapoi și a început să-i dea.”

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Suspectul a fost testat, iar rezultatele arată că nu era nici băut, nici sub influența substanţelor psihoactive atunci când și-a atacat tatăl.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, motivul crimei ar fi legat de neînțelegeri pe care fiul le-ar fi avut cu părinții lui pentru anumite bunuri cumpărate.

Surse din anchetă afirmă și că anchetatorii investighează ipoteza potrivit căreia părinții ar fi vrut ca tânărul, care este student la o facultate din Capitală, să se reîntoarcă în Piatra Neamț, după ce ar fi observat că se comporta suspect.

Vecină: „O familie bună, un om nemaipomenit. Îl crești de mic și ce pățești.”

Indiferent de mobil, procurorii spun că omorul a fost comis cu premeditare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț: „Susnumitul a transportat cuţitul pe care l-a folosit la comiterea faptei într-un mijloc de transport în comun, respectiv în trenul cu care s-a deplasat pe ruta Bucureşti-Piatra Neamţ.”

Ce a declarat suspectul în fața instanței

În fața instanței, suspectul a declarat că își asumă tot, dar că îi pare rău pentru sora lui adolescentă și că s-a făcut de râs în fața prietenilor. Avocata inculpatului ne-a declarat că bărbatul recunoaște că și-a ucis tatăl și că regretă.

Ioana Ioniță, avocata inculpatului: „Nu vă pot spune care este motivul, nu vă pot da detalii din anchetă.”

Polițistul ucis va fi înmormântat mâine. Serviciul de Permise și Înmatriculări din Piatra Neamț, unde lucra ca examinator, va fi închis, în semn de doliu.

În fața blocului unde a fost atacat, cei care l-au cunoscut au aprins lumânări.

Localnic: „Un om extrem de bun. Am venit să-i aduc un omagiu, să-i aprind o lumânare. Ne-a lăsat așa pe toți, fără cuvinte.”

Fiul de 22 de ani a fost expertizat psihiatric și se așteaptă rezultatele. Judecătorii au decis ca el să fie arestat preventiv pentru omor calificat, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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Sursa: ProTV

Etichete: crima, piatra neamt, injunghiat,

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