Patru persoane au ajuns la spital rănite și șase mașini au fost avariate. Adolescentul va fi audiat în prezența unui reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru că părinții lui nu sunt în țară.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins secvențe imediat după impact, atunci când mașinile erau deja în mijlocul intersecției.

Era puțin înainte de ora 6 dimineața când tânărul de 17 ani conducea pe strada Gherghiței din Capitală.

Din primele verificări făcute de anchetatori la fața locului, se pare că adolescentul ar fi pierdut controlul și ar fi lovit mai întâi mașina din fața lui. A proiectat-o în alte două mașini, după care a mai lovit o mașină de pe banda alăturată care, la rândul ei, a acroșat un alt vehicul.

Totul s-a întâmplat în mișcare, niciuna dintre mașini nu era parcată.

Tânărul de 17 ani nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Surse din anchetă spun că mașina pe care o conducea îi aparține tatălui său. Testat la fața locului cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult de atât, testul rapid pentru substanțe psihoactive a arătat că adolescentul ar fi consumat cocaină.

Analizele toxicologice vor confirma cu exactitate acest lucru. Doar o minune a făcut ca niciunul dintre cei implicați în carambol să nu fie grav rănit.

Andra Arsintescu – purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „În urma accidentului rutier, 4 persoane au fost rănite, acestea sunt conștiente și au fost transportate la Spitalul Floreasca și Pantelimon. Vorbim de 3 șoferi și un pasager.”

Pentru că este minor, iar părinții săi nu sunt în țară, adolescentul poate fi audiat doar în prezența unui reprezentant de la asistență socială și protecția copilului. Procurorul de caz a decis ca tânărul să fie reținut.