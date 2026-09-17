Prin astfel de campanii, autoritățile vor să vadă nivelul de pregătire al populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare.

Exercițiul a avut loc în poligonul de la Gârleni, județul Bacău. După ce le-a fost verificată starea de sănătate şi li s-a făcut instructajul, rezerviştii au început antrenamentul.

Rezervist: A fost o experienţă plăcută după 30 de ani în care m-am întors în acest poligon.

Colonel Mihai Bălţătescu: Armamentul cu care se execută tragerea este un armament modern. Este vorba de puşca de asalt calibru 5.45 care a intrat în dotarea armatei române după anii 90. Pentru prima oară în cadrul exerciţiului am dublat cantitatea de muniţie.

Pe lângă exerciţiile de tragere, militarii în rezervă au exersat aruncarea cu grenada.

Apoi, au asistat la cursuri de prim ajutor.

Acest exercițiu MOBEX 2026 s-a desfășurat între 14 și 18 septembrie în județele Neamț, Suceava și Botoşani.