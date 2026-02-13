Judecătorii i-au respins cele două căi extraordinare de atac, așa că pedeapsa rămâne în vigoare.

Accidentul rutier, produs de un șofer de 19 ani, s-a petrecut în septembrie 2021, pe un bulevard din Iași. Impactul fatal a fost surprins de o cameră de supraveghere montată în zonă. Se vede cum mașina lovește mortal un bărbat de 58 de ani, care traversa strada regulamentar, pe trecere. Procurorii susțin că șoferul circula cu o viteză de aproape 150 de km/h, în condițiile în care limita maximă admisă era de 50 km/h.

În septembrie 2025, tânărul a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, dar a fugit în Italia. A fost prins de carabinieri la aproape o săptămână după pronunțarea sentinței, și a rămas în custodia poliției din peninsulă.

Bărbatul a depus apoi două căi extraordinare de atac, la Curtea de Apel Iași și Înalta Curte de Casație și Justiție. Ambele instanțe i-au respins acum cererile. Individul rămâne dat în urmărire națională și internațională până când va fi predat autorităților române.

