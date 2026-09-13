Întreg scandalul a fost observat, pe fereastră, de o vecină care a și sunat la numărul de urgență 112 și a alertat autoritățile, potrivit News.ro.

„La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 22:05, polițiștii au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi observat, într-un imobil din blocul învecinat situat pe bld. Take Ionescu din Timișoara, două persoane, un bărbat și o femeie, care se certau, iar la un moment dat, una dintre acestea ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect contondent”, a transmis, duminică, IPJ Timiș.

Polițiștii ajunși acolo au identificat o femeie, în vârstă de 21 de ani, și un bărbat, în vârstă de 31 de ani.

„Bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate, iar femeia la Clinica de Psihiatrie «Eduard Pamfil» din Timișoara pentru investigații”, a precizat IPJ Timiș.

Femeia le-a spus anchetatorilor că a fost amenințată de iubitul ei și de aceea a recurs la acest gest.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, fac în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.