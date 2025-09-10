Șofer filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune este căutat de Poliție. Pericolul de accident era uriaș

Polițiștii din Bihor caută un șofer care a pus în pericol siguranța participanților la trafic, inclusiv a două autospeciale SMURD aflate în misiune. Acesta a circulat foarte aproape, în spatele lor, ca să profite de culoarul liber creat de ambulanțe.

Corespondent PROTV: „În imagini se observă două echipaje SMURD, care circulă cu viteză pe axul drumului, după ce mai multe mașini s-au dat la o parte pentru a le face loc. Echipajele de salvare se grăbeau să ducă victime la spital. Un șofer care mergea în spatele ambulanțelor s-a folosit de culoarul liber creat pentru salvatori, a accelerat și i-a urmat îndeaproape. Autoturismul depășește de mai multe ori linia continuă, printre celelalte mașini care încetineau.

Reprezentanții ISU Crișana spun că este al doilea caz de acest tip doar în ultima lună. De această dată, manevra a fost filmată, așa că agenții au cum să-l caute pe șofer. Pericolul de accidente este uriaș în astfel de situații, mai ales în cazul unei frânări bruște.

Manevra ca atare nu este prevăzută în legea rutieră, însă polițiștii îl vor sancționa pe șofer pentru toate ilegalitățile comise. În acest caz, depășirea repetată pe linia continuă și viteza prea mare.”

