Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut la sfârșitul lunii iunie, într-un sat din judeţul Iaşi. Cei doi tineri aveau o relație de iubire.

În timp ce se afla în locuința lui, tânărul de 18 ani a filmat-o pe fata de 16 ani în ipostaze sexuale, compromiţătoare, spun procurorii.

Ulterior, când victima i-a spus că nu vrea să continue relația, iar individul a distribuit videoclipul, pe internet către mai multe persoane, inclusiv către familia minorei.

Cercetările au arătat că în tot acest context, copleşită de rușine și furie, copila a încercat să își ia viața. A fost însă salvată de rude și internată de urgență la spital.

Procurorii au făcut percheziții acasă la suspect şi au ridicat un dispozitiv de stocare a datelor.

Miercuri, judecătorii au decis arestarea lui preventivă pentru pornografie infantilă. Dacă va fi găsit vinovat riscă până la 10 ani de închisoare.