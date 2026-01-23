El a fost intimidat și deposedat de bonurile valorice Returo de un grup de alți cinci minori, cu vârste între 7 și 15 ani.

Fapta a avut loc în urmă cu două zile, în zona unui supermarket din oraș, iar cazul a ajuns vineri în atenția Poliției Locale. Oamenii legii s-au deplasat la domiciliile copiilor implicați, situate în localitatea componentă Sărata, unde au aplicat părinților două sancțiuni pentru nesupravegherea minorilor, în valoare totală de 900 de lei.

Potrivit Poliției Locale Bistrița, incidentul s-a produs pe 21 ianuarie, în timp ce copilul, trimis de părinți să recicleze ambalaje la un aparat aflat pe strada Vasile Conta, își desfășura activitatea.



„Un gest simplu şi responsabil, făcut de un copil, s-a transformat într-o experienţă traumatizantă pentru acesta. În 21 ianuarie, un minor, trimis de părinţi să recicleze ambalaje la aparatul de pe strada Vasile Conta, a fost deposedat prin intimidare de bonurile valorice obţinute. În timp ce introducea ambalajele, un grup de 5 minori, cu vârste între 7 şi 15 ani, l-au înconjurat, l-au împins şi i-au sustras bonurile, plecând imediat.”

După sesizarea părinților, intervenția polițiștilor locali a fost rapidă. „Părinţii ne-au sesizat incidentul, iar colegii noştri au intervenit de urgenţă. Minorii au fost identificaţi rapid, iar bonurile recuperate. Dar nu ne-am oprit aici. Azi, 23 ianuarie, colegii noştri au solicitat ca un inspector din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială să îi însoţească la domiciliile minorilor din Sărata pentru o evaluare socială. (...) Totodată, părinţii au fost sancţionaţi conform Legii nr. 61/1991 pentru nesupravegherea minorilor, primind două amenzi în valoare totală de 900 lei”, a transmis instituția, pe Facebook.

Evaluarea realizată de reprezentanții primăriei a indicat că familiile celor cinci copii beneficiază de mai multe forme de sprijin din partea statului, inclusiv alocații, venit minim de incluziune și ajutoare pentru încălzire.

Pentru a reduce riscul unor fapte similare, autoritățile au decis ca familiile să rămână sub monitorizarea strictă a asistenților sociali, care vor efectua vizite periodice la domiciliu.







