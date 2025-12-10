Sute de oameni protestează în fața sediului CSM și cer demisia Liei Savonea. „Vrem dreptate, nu imunitate”

10-12-2025 | 20:30
Câteva sute de persoane protestează, miercuri seară, în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul despre justiție al publicației Recorder.

autor
Lorena Mihăilă

Protestatarii afişează pancarte cu mesaje precum: „Corupţia sufocă magistratura", „Cât ne mai chinuim să fim stat european", „Schimbarea vine prin implicare", „Cum doriţi să achitaţi?".

De asemenea, ei strigă „Justiţie, nu mafie", „Noi vrem dreptate, nu imunitate", „Jos Predoiu" (fost ministru al Justiţiei, aflat în acest moment la conducerea Ministerului Afacerilor Interne - n.r.) şi „Integritate, nu complicitate".

protest csm

Protestatarii cer demisia Liei Savonea

Totodată, aceştia cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu.

Îndemnul la "Protest pentru independenţa justiţiei" a fost anunţat, miercuri, pe Facebook, după ce Recorder a publicat un documentar în care sunt expuse mai multe nereguli din sistemul judiciar.

protest csm

„Independenţa justiţiei este pusă în pericol, având consecinţe nefaste asupra democraţiei române. Legislaţia favorizează abuzurile şi judecătorii cinstiţi sunt intimidaţi! Cerem, printre altele, schimbarea legislaţiei pentru a preveni numeroase abuzuri (cum ar fi eliminarea prescripţiei pentru faptele de corupţie sau eliminarea posibilităţii ca magistraţii să aleagă procurorii care îi anchetează). Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susţinerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraţilor din ţară, care sunt majoritar integri, dar care din frică faţă de administraţia coruptă, sunt reduşi la tăcere", este mesajul publicat pe pagina de Facebook „Protest pentru independenţa justiţiei".

Protest și la Cluj

Câteva sute de persoane au protestat și în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca, cerând independenţa justiţiei.

„Este un protest în urma materialului de la Recorder, în care vedem cu toţii cum arată justiţia din ţara asta. Nu este deloc normal ce se întâmplă şi ăsta este modul nostru de a ne exprima că ceea ce se întâmplă nu este normal într-o democraţie şi într-o ţară de drept. Şi vrem să se schimbe ceva, vrem ca oamenii competenţi să ajungă în funcţiile de conducere, nu mai vrem să fie presiunea aceasta politică pe parchete, pe judecători, pe procurori", a declarat unul dintre participanţi şi organizatori, Siritaru Vlad Cristian.

Protestatarii au purtat câteva pancarte cu mesaje precum "Deşteaptă-te, române" şi au scandat, printre altele, "Predoiu, demisia/ Să vină altcineva", "Jos labele de pe justiţie", Vrem dreptate/ nu păcate", "Savonea, demisia", "Justiţie, nu prescripţie", "Nicuşor, ocupă-te de marea corupţie".

Manifestanţii susţin că şi în zilele următoare vor organiza asemenea acţiuni de protest, prin care vor să-şi exprime dorinţa lor pentru o justiţie independentă. 

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, CSM, lia savonea,

Dată publicare: 10-12-2025 20:28

„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
