Concluziile ÎCCJ după consultările boicotate de ONG-uri: „Justiția și societatea civilă nu sunt lumi paralele”

Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat, marți, 9 decembrie 2025, conferința „Justiția și societatea civilă în dialog”. Câteva zeci de ONG-uri și-au anunțat intenția de a boicota întâlnirea.

Evenimentul a reunit aproximativ 50 de participanți, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și conducerea instanței supreme. Trebuie precizat totuși că câteva zeci de organizații au anunțat în urmă cu câteva zile că nu vor participa la întrunire, acuzând faptul că„întregul demers pare mai degrabă o legitimare decât o consultare”.

Tema principală a fost raportul dintre independența justiției și încrederea societății, se arată în comunicatul ÎCCJ. Participanții au discutat despre importanța cooperării dintre justiție și societatea civilă și despre responsabilitatea comună de a proteja statul de drept.

Organizatorii au anunțat că seria de dezbateri va continua la finalul lunii februarie 2026. În paralel, propunerile și sugestiile primite vor fi centralizate și incluse într-un raport care va fi făcut public.

Concluzia conferinței a fost că, indiferent de percepții sau etichete, statul de drept rămâne un obiectiv comun, iar dialogul și transparența sunt esențiale pentru consolidarea încrederii în justiție.

Zeci de ONG-uri au boicotat întâlnirea de la ÎCCJ

Mai multe organizaţii civice au refuzat o invitaţie la dialog primită de la ICCJ, reclamând lipsa de transparenţă în alegerea participanţilor, dar şi faptul că nu toate vocile critice din societate ar fi reprezentate.

„Întregul demers pare mai degrabă o legitimare decât o consultare”, reclamă organizaţiile care, în plus,avertizează că ICCJ nu are mandatul instituţional de a iniţia acest tip de dialog.

„Organizaţiile semnatare respectă rolul constituţional al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) de a realiza actul de justiţie, alături de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite prin lege, respectiv de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti şi recunosc rolul instanţelor de judecată în protejarea statului de drept. Tocmai din acest motiv, considerăm necesar să explicăm public de ce nu vom participa la întâlnirea anunţată de conducerea ÎCCJ, transmisă printr-o invitaţie adresată unui grup restrâns de organizaţii neguvernamentale”, se arată, miercuri, într-un mesaj comun transmis de mai multe organizaţii civice.

Acestea explică faptul că refuzul „nu este o respingere a dialogului ca principiu democratic”.

„Dimpotrivă, dialogul este binevenit atunci când există transparenţă, responsabilitate instituţională şi un cadru legal clar. În forma actuală, însă, invitaţia ridică probleme serioase de legitimitate şi oportunitate”, au mai transmis organizaţiile.

Poziția ÎCCJ după întâlnirea cu unii dintre reprezentanții societății civile

Mai jos prezentăm comunicatul de presă emis de ÎCCJ după întâlnirea cu reprezentanții societății civile:

Dezbaterea s-a desfășurat astăzi, 9 decembrie 2025, la sediul ÎCCJ și a reunit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și conducerea instanței supreme. La eveniment au fost invitate să participe organizații civice în domeniul democrației, justiției și statului de drept, organizații de apărare a drepturilor omului precum și organizații reprezentând diferite segmente sociale, reunind un număr de 50 participanți.

Conferința „Justiția și societatea civilă în dialog” reprezintă un eveniment dedicat unei teme esențiale pentru funcționarea democrației: raportul dintre independența justiției și încrederea societății.

Dezbaterea s-a concretizat într-un schimb de idei deschis și constructiv. Atmosfera conferinței a demonstrat că justiția și societatea civilă nu sunt lumi paralele, ci parteneri în apărarea acelorași valori fundamentale, fețe ale aceleiași responsabilități față de societate.

Participanții au subliniat că, dincolo de etichete și percepții uneori distorsionate, ceea ce rămâne este datoria comună de a proteja statul de drept autentic. Dialogul de astăzi a arătat că încrederea nu se obține prin retorică, ci prin ascultare reciprocă, claritate și respect pentru principii.

Concluzia conferinței este una clară, etichetele se schimbă, dar statul de drept rămâne. Întâlnirea a reprezentat un pas important în consolidarea legăturii dintre justiție și societatea civilă, reafirmând că numai prin cooperare și transparență se poate construi o democrație solidă.

Participanții au convenit să continue seria de dezbateri cu o nouă întâlnire la finalul lunii februarie 2026 și între timp realizarea pașilor necesari pentru inițierea soluțiilor la prioritățile semnalate de organizațiile neguvernamentale.

Raportul dezbaterilor va fi făcut public după centralizarea tuturor propunerilor formulate și a sugestiilor concrete de operaționalizare a platformei.

