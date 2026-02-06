Robert Negoiţă a declarat că va contesta în instanţă măsura dispusă de un procuror de suspendare a mandatului său de primar al Sectorului 3 şi interzicere a exercitării acestei funcţii.

"Un procuror a dispus suspendarea mandatului meu şi interzicerea exercitării funcţiei pe care o ocup în mod legal, în urma votului de acum un an şi ceva. Vom regla lucrurile acestea - sper eu - săptămâna viitoare în instanţă şi sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal", a anunţat Robert Negoiţă, vineri, într-un clip video pe Facebook.

El a precizat că nu va mai putea să se implice direct în rezolvarea mesajelor, sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, din cauza interdicţiei, şi le-a mulţumit acestora pentru susţinere şi pentru mesajele transmise.

Robert Negoiţă a fost audiat joi timp de aproape şase ore la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Robert Negoiţă: „Tot ce-am avut de declarat, am declarat”

După 6 ore de audieri, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a părăsit sediul DNA fără prea multe declarații.

Reporter: „Vă dați demisia din funcția de primar? Vă considerați vinovat?”

Robert Negoiţă: „Nu, nici vorbă!”

Decizia controlului judiciar pe cauțiune, care i-a răpit zâmbetul edilului, a fost luată după o zi plină, cu percheziții și o conferință extraordinară de presă.

Robert Negoiță este acuzat de abuz în serviciu și a fost pus sub control judiciar, într-un dosar de abuz în serviciu. Anchetatorii i-au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei.

Pe lângă cele două măsuri legale, Negoiță are interdicția de a-și exercita mandatul de primar pe perioada măsurii preventive. De asemenea, nu are voie să se apropie de sediul primăriei.

Percheziții DNA în București și Ilfov

Procurorii anticorupţie au efectuat, joi, percheziţii în 11 locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, printre care şi la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu legat de lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2017 - 2025, a unor infracţiuni asimilate celor de corupţie. Faptele investigate ar fi fost comise de funcţionari publici, cu sprijinul unor complici, şi vizează lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, ce ar fi fost realizate fără documente legale. În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 11 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale", a anunţat DNA, într-un comunicat de presă.

Au avut loc descinderi la Primăria Sectorului 3, dar şi la locuinţa primarului Robert Negoiţă.

Drum construit din bani publici pe proprietate privată

În dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă.

Ancheta în acest caz a demarat după o investigaţie jurnalistică realizată anul trecut de publicaţia Recorder.

Conform jurnaliştilor, Robert Negoiţă ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, Ionuţ Negoiţă, "aşternându-i" un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.

Este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona unde companiile lui Ionuţ Negoiţă vor construi complexul imobiliar HILS Republica, nu departe de staţia de metrou cu acelaşi nume.

După percheziţii, Robert Negoiţă organizat o conferinţă de presă la sediul Primăriei, context în care a susţinut că nu i-a construit nimic din bani publici fratelui său, însă a admis că, în cazul unui drum realizat pe o proprietate privată, varianta legală era să facă mai întâi documentaţia de urbanism, expropriere şi apoi să construiască.

Primăria Generală, indicată drept responsabilă pentru blocaj

El a acuzat Primăria Generală pentru că nu a putut să urmeze toate etapele legale în vederea exproprierii terenului pe care s-a construit drumul.

"Am construit mai multe drumuri pe proprietăţi private", a afirmat edilul. Întrebat dacă acest lucru este legal, el a răspuns: "Vom vedea, dar, repet, am avut multe astfel de situaţii, pentru că avem nevoie de drumuri. Relaţia cu Primăria Generală nu a funcţionat până acum. Nu am reuşit să facem exproprieri. Avem solicitări din partea cetăţenilor, pentru că este pur şi simplu foarte mult trafic pe străduţe aglomerate, unde avem accidente frecvent şi acolo unde am reuşit să găsim soluţii am făcut drumuri. (...) Varianta legală este să facem documentaţia de urbanism, să facem exproprieri şi după aceea să construim. Din cauza faptului că noi avem toată documentaţia de urbanism blocată de aproximativ patru ani la Primăria Generală, noi nu putem să ne facem treaba în mod legal şi corect, cu exproprieri şi cu documentaţie de urbanism. (...) Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu drum public, ci le-am făcut un deserviciu, pentru că am construit, într-adevăr, drum public pe o proprietate privată fără să plătim niciun fel de despăgubiri. Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu", a susţinut Negoiţă.