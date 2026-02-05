Potrivit unor surse judiciare. Robert Negoiță a fost lăsat în libertate, dar sub control judiciar și o cauțiune de 800.000 lei.

Îl bănuiesc pe Negoiță că ar fi construit drumuri din fonduri publice pentru a avantaja o importantă companie patronată de fratele său, Ionuț Negoiță. Într-o conferință extraordinară de presă, primarul a respins acuzațiile și a declarat că a cheltuit banii primăriei în interes public.

Reporter: V-au stricat ziua procurorii?

Robert Negoiță: „Când am inaugurat școli și creșe nu erați. Doamneee, câți sunteți! Deci: e o investigație, procurorii trebuie să își facă treaba!”

Corespondent PRO TV: „Primarul sectorului 3 s-a trezit dis de dimineață cu anchetatorii de la DNA la ușă. Un judecător i-a autorizat să percheziționeze locuința edilului amplasată la ultimele două etaje ale acestui bloc”.

Robert Negoiță este vizat de suspiciuni de abuz în serviciu. Ar fi avantajat chiar compania de dezvoltare imobiliară deținută de fratele său.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Varianta legală este să facem documentație de urbanism, să facem exproprieri și după aia să construim. Din cauza faptului că noi avem documentațiile blocate de 4 ani la primăria generală, noi nu putem să ne facem treaba legal și corect, cu exproprieri, cu toate cele și cu documentație de urbanism. Cetățenii, pe bună dreptate, ne solicită astea. Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu drum public, ci le-am făcut un deserviciu pentru că le-am construit într-adevăr drum public pe o proprietate privată, fără să plătim niciun fel de despăgubiri”.

Reporter: Și fratelui dvs i-ați construit în acel regim imobiliar un astfel de drum?

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Nu! Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici, fratelui meu!”

Reporter: Vreunei firme pe care el o o controlează sau familiei?

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Repet, am construit drumuri publice!”

Unul dintre drumurile vizate de anchetă este strada Gura Bădicului, de aproximativ un kilometru. Face legătura între două zone importante din sector dar asigură și accesul într-un ansamblu rezidențial. Blocurile de acolo și un centru comercial vor fi construite de o firmă controlată de fratele primarului, Ionuț Negoiță.

Corespondent PROTV: „Procurorii anticorupție susțin că Robert Negoiță ar fi dispus în mod abuziv ca Primăria Sectorului 3 să își folosească resursele proprii - muncitorii, utilajele și materiale de construcție cumpărate din fonduri publice - ca să construiască acest drum de acces, amplasat pe proprietatea privată a unui dezvoltator imobiliar.”

Robert Negoiță: „Am construit mai multe drumuri pe proprietăți private”.

Reporter: Și este legal?

Robert Negoiță: „Vom vedea! Dar, repet, am avut multe astfel de situații pentru că e nevoie de drumuri. Relația cu Primăria Generală nu a fost funcțională până acum, nu am reușit să facem exproprieri, avem solicitări din partea cetățenilor pentru că este pur și simplu foarte mult trafic pe străduțe aglomerate, unde avem accidente frecvent.”

Procurorii DNA cercetează și construcția străzii Brățării, despre care jurnaliștii de la Recorder susțineau cu mărturii că ar trece ilegal și periculos peste magistrala de gaz.

Publicația Recorder: „Acel drum care s-a dat un ordin și în zece zile era făcut cu absolut tot. Terasament, asfaltare, în șantierul fratelui lui. Vreau să mulțumesc proprietarilor care și-au dat acceptul să construim acest drum public... Puteți să treceți...În urmă cu zece ani aici era doar un câmp, unde se afla o importantă stație de distribuție a gazului din care pleacă mai multe magistrale. Apoi au început să se construiască blocuri într-un ritm accelerat. Blocurile aveau nevoie de șosele, iar primarul Negoiță a dat ordin să se facă. Pot exista emanații, fisurări, deci nu ai voie să construiești nimic și nu se execută nicio lucrare fără aviz Transgaz. Aici suntem într-o situație în care Primăria Sectorului 3 a executat modernizarea anumitor drumuri din acest cartier, drumuri care intersectează conductele Transgaz și care conducte nu au fost în niciun fel protejate pe zona de intersecție.

Miza perchezițiilor la Negoiță

Procurorii DNA au făcut percheziții și la Primăria Sectorului 3, inclusiv în biroul primarului Negoiță.

Corespondent PRO TV: „Miza acestor descinderi a fost una punctuala, anchetatorii căutând toate documentele legate de această investiție considerată, pe de o parte nelegală, pe de alta, extrem de păguboasă pentru bugetul local”.

În conferința extraordinară de presă organizată chiar în timp ce biroul îi era percheziționat, Robert Negoiță a declarat că nu consideră ilegale construirea drumurilor pe proprietatea fratelui săi. A refuzat însă să spună ce va face dacă pe drumurile cu pricina proprietarul terenurilor ar monta bariere care să limiteze accesul.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Este o ipoteză aberantă, atâta vreme cât eu am cerut permisiunea. Am spus vreau să fac asta, am nevoie de el. Inițial s-a opus, pentru că îl încurcă foarte tare, dar am insistat pentru că avem nevoie foarte tare de el.”

După percheziții, primarul Robert Negoiță a ajuns la sediul DNA pentru audieri. Nu înainte de a aminti că a mai fost cercetat și urmărit penal, inclusiv pentru acuzația de evaziune fiscală de care afirmă că a scăpat prin clasare.

În ultima sa declarație de avere publicată în 2025, edilul sectorului 3 notează că are datorii de milioane de lei ce aveau scadența anul trecut. Doar la ANAF, recunoaște Negoiță, ar avea datorii de 275 de milioane de lei pe care afirmă că le-a contestat în justiție.