Deși toate locurile erau rezervate, la ghișeul de check-in s-au prezentat doar 4 oameni. Din Abu Dhabi, cei de la Etihad au avut deja câteva zboruri spre Europa.

Luni noaptea, românii aflați în Abu Dhabi au auzit explozii în zona lor și au simțit cum geamurile hotelurilor vibrau.

Vlad Jipa, român aflat în Abu Dhabi: „În jurul orei 3 a fost o explozie foarte puternică, urmată de altele la fel de puternice. A durat cam o oră. Exploziile au fost atât de puternice încât vibrau geamurile. Alții au filmat drone pe cer. Sâmbătă a fost lejer raportat la ce am trăit azi-noapte. Oricine spune că suntem ok, nu suntem. Suntem în pericol.”

Oamenii sunt îndemnați să respecte recomandările de siguranță.

Neculai Stanciu: „Se mai aud avioane de război, avioane militare, se mai întâmplă chestii, bubuituri, nu avem de ales. Singurul lucru care pot să spun că îmi creează teamă e că nu pot să plec de aici. Toate zborurile au fost anulate. Îmi creează un disconfort, o teamă, o nesiguranță.”

Tudor Drăgonițchi, rezident Dubai: „S-a recomandat să lucrăm de acasă, remote, iar elevii și studenții știu că învață de acasă câteva zile. Aeroportul e în continuare închis.”

Andrei Racoviță este de 13 ani în Emiratele Arabe și lucrează chiar în Dubai Marina, una dintre cele mai populare zone: „Oamenii circulă pe stradă, mă rog, într-un număr mai mic. Suntem și în Ramadan. Școlile sunt închise momentan. Sunt și pe promenada din Dubai Marina. Terasele sunt deschise normal, sunt turiști și rezidenți.”

Cum situația zborurilor este încă neclară, autoritățile prelungesc gratuit șederea turiștilor atât cât va fi nevoie.

Aeroporturile din Dubai își vor relua treptat zborurile. Pasagerii sunt rugați să meargă la aeroport doar dacă sunt contactați de compania aeriană. De altfel, au fost câteva zboruri punctuale și de pe aeroportul din Abu Dhabi.

Pe radar se vede cum avioanele ocolesc complet aceste coridoare și își schimbă ruta. Câteva mii de zboruri sunt însă anulate.

Pentru românii rămași în aceste zone nu există zboruri comerciale. Numai în Emiratele Arabe sunt 14.000 de rezidenți și turiști, iar Ministerul de Externe le recomandă să respecte instrucțiunile autorităților locale, să țină legătura cu companiile aeriene și cu misiunile diplomatice.

Unii iau în calcul alte variante de ieșire, pe cale terestră, de pildă. Din Emirate spre Oman, de pe aeroportul Muscat, de unde pot lua o cursă după un drum cu mașina de 3 ore. Există și varianta spre Arabia Saudită, cu zboruri private care pleacă din Riad și care costă 350.000 de dolari. Toate pot implica însă riscuri serioase.

Verificați alertele emise de MAE, contactați ambasada sau consulatul, țineți legătura cu compania aeriană la care aveați bilete și evitați deplasările terestre în orb.