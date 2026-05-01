„Am plăcerea de a anunța că, având în vedere faptul că Uniunea Europeană nu respectă acordul comercial pe care l-am încheiat în întregime, săptămâna viitoare voi majora taxele vamale impuse Uniunii Europene asupra autoturismelor și camioanelor care intră în Statele Unite. Aceste taxe vamale vor crește la 25%”, a declarat președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Excepții pentru producția din SUA

„Este clar înțeles și convenit că, dacă produc autoturisme și camioane în fabrici situate în Statele Unite, NU SE VOR APLICA NICIUN FEL DE TAXE VAMALE”, a precizat Donald Trump.

„În prezent, sunt în construcție numeroase fabrici de automobile și camioane, cu investiții de peste 100 de miliarde de dolari, un RECORD în istoria industriei auto. Aceste fabrici, în care vor lucra muncitori americani, se vor deschide în curând”, afirmă președintele american, aflat într-un context politic sensibil, cu scăderi în sondaje într-un an electoral important pentru republicani.

„Niciodată nu s-a mai întâmplat ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi în America!”, susține Donald Trump, în timp ce americanii se confruntă cu nemulțumiri legate de costul vieții.

Relații tensionate cu aliații europeni

Președintele SUA a intensificat presiunile asupra aliaților europeni din NATO, mai ales după ce aceștia nu au sprijinit pe deplin acțiunile recente ale Washingtonului și au refuzat, în unele cazuri, utilizarea bazelor militare europene.

Donald Trump și-a început cel de-al doilea mandat cu o politică tarifară extinsă la nivel global, menită să forțeze noi acorduri comerciale favorabile Statelor Unite. Totuși, Curtea Supremă a invalidat în februarie o parte importantă din această strategie economică.