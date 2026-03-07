Declarația vine în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce SUA, într-o operațiune comună cu Israel, a lansat lovituri asupra mai multor orașe din Iran pe 28 februarie, atacuri în care a fost ucis liderul suprem iranian Ali Khamenei.

„Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacurile. Peste 800 au fost folosite doar în ultimele trei zile”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

El a amintit că, atunci când Ucraina s-a confruntat pentru prima dată cu dronele iraniene de tip Shahed în 2022, armata ucraineană a folosit „tot ce avea” pentru a respinge atacurile. De atunci, însă, Kievul a acumulat o experiență semnificativă în contracararea acestor lovituri.

„Toată lumea înțelege că rachetele Patriot nu sunt suficiente”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a reiterat că Ucraina este pregătită să ofere interceptoare de drone în schimbul rachetelor, fără a preciza însă ce țări ar putea fi implicate în acest schimb.

Zelenski a adăugat că Ucraina este dispusă să împărtășească experiența sa cu statele care se confruntă cu atacuri iraniene, pentru a ajuta la protejarea civililor și a infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu.

Rachetele Patriot, fabricate în SUA, sunt printre puținele arme capabile să intercepteze eficient rachetele balistice folosite de Rusia pentru a lovi Ucraina.

Războiul din Orientul Mijlociu ar putea reduce și mai mult disponibilitatea acestor rachete, deja rare, ceea ce stârnește îngrijorări la Kiev privind eventuale întreruperi ale livrărilor din partea partenerilor occidentali.

„Desigur, acest subiect ne preocupă. Deocamdată nu există un astfel de semnal din partea americanilor sau europenilor”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor pe 2 martie.