Descoperire neașteptată în timpul renovării Turnului Sfatului. Are o vechime de peste de 100 de ani | FOTO

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Shutterstock

O capsulă a timpului cu documente mai vechi de o sută de ani a fost descoperită, luni, în timpul lucrărilor de reabilitare a Turnului Sfatului din Sibiu, cel mai cunoscut obiectiv turistic al oraşului.

autor
Lorena Mihăilă

Lucrările au început în ianuarie, în cadrul unui proiect de 9,7 milioane de lei, şi sunt programate să dureze 24 de luni. În acest interval, Turnul Sfatului nu poate fi vizitat.

„Reabilitând Turnul Sfatului, redescoperim pagini din istoria oraşului. Astăzi, echipa constructorului care lucra în acoperiş a găsit o capsulă a timpului - un cilindru cu diametru de 15 cm şi lungime de 30 de cm. Aceasta a fost transportată la laboratorul de restaurare a Muzeului Brukenthal care se va ocupa să desfacă mănunchiul de documente din capsulă şi să le restaureze", a anunţat, luni, Primăria Sibiu, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

La prima vedere, este vorba de documente mai vechi de 100 de ani, dar detaliile vor fi stabilite de specialişti.

Lucrările de reabilitare au început în 19 ianuarie 2026, iar Turnul Sfatului s-a închis pentru vizitatori.

Asocierea Decorint SRL din Cluj-Napoca & Domino Construct Expert SRL din Mureş execută lucrările, în cadrul unei investiţii în valoare de 9,27 milioane de lei, pentru care Primăria Sibiu a obţinut fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru.

Turnul Sfatului din Sibiu este un obiectiv istoric datând din secolul XIII, dar şi o atracţie turistică.

Turnul are înălţimea de 71 de metri, 141 de scări trebuie urcate pentru a ajunge în vârful turnului, de unde se vede o imagine de ansamblu a centrului istoric.

La penultimul etaj se poate vedea mecanismul ceasului; pus în funcţiune în decembrie 1906, ceasul a fost fabricat de firma "J.J. Fuchs & Fii" din Bernberg (Saxonia).

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Sursa: News.ro

Etichete: turnul sfatului, restaurare, Sibiu, documente,

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