Descoperire neașteptată în timpul renovării Turnului Sfatului. Are o vechime de peste de 100 de ani | FOTO

Lucrările au început în ianuarie, în cadrul unui proiect de 9,7 milioane de lei, şi sunt programate să dureze 24 de luni. În acest interval, Turnul Sfatului nu poate fi vizitat.

„Reabilitând Turnul Sfatului, redescoperim pagini din istoria oraşului. Astăzi, echipa constructorului care lucra în acoperiş a găsit o capsulă a timpului - un cilindru cu diametru de 15 cm şi lungime de 30 de cm. Aceasta a fost transportată la laboratorul de restaurare a Muzeului Brukenthal care se va ocupa să desfacă mănunchiul de documente din capsulă şi să le restaureze", a anunţat, luni, Primăria Sibiu, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

La prima vedere, este vorba de documente mai vechi de 100 de ani, dar detaliile vor fi stabilite de specialişti.