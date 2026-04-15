Corespondent Știrile PROTV: „Cercetările au început după ce unul dintre tâlhari, rănit la piept, în timpul luptei, a ajuns la spital.

Bărbatul de 24 de ani le-a povestit doctorilor că s-a accidentat singur, însă aceștia nu l-au crezut și au anunțat poliția.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că individul, împreună cu doi prieteni de vârste apropiate, au vrut să dea o lovitură noaptea, într-un bloc din Făgăraș.

Când au pătruns în apartamentul vizat, au fost surprinși însă de cei doi bărbați care locuiau acolo.

S-a iscat o bătaie, în urma căreia hoții au fost puși pe fugă. N-au reușit să ia decât un telefon mobil, spun polițiștii, iar unul dintre ei a fost rănit. Anchetatorii au făcut percheziții la domiciliile celor trei suspecți, iar la final i-au reținut.”