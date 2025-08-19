Guvernul a stabilit cum se acordă despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. DOCUMENTE

Inquam Photos / Saul Pop

Guvernul a stabilit care sunt regulile prin care se va face despăgubirea persoanelor afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ, în perioada 27-28 iulie.

Criteriile şi condiţiile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă au fost stabilite prin Hotărârea CNSU adoptată în data de 14 august.

În baza acestei hotărâri, familiile ale căror locuinţe au fost afectate de inundaţii vor primi noi ajutoare de urgenţă, în plus faţă de cele acordate la începutul lunii august. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Sumele vor fi acordate pentru repararea, reabilitarea sau reconstrucţia locuinţelor, în baza rapoartelor de evaluare întocmite la nivelul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă (CJSU).

Condițiile pentru acordarea despăgubirilor

Valoarea acestor sume depinde de existenţa autorizaţiei de construire şi a asigurării obligatorii, astfel:

inundatii suceava
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor

- Dacă proprietarul deţine autorizaţie de construire şi asigurare obligatorie, nivelul ajutorului de urgenţă se ridică la 90% din diferenţa dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare întocmit de CJSU şi valoarea despăgubirii din asigurare, dacă valoarea despăgubirii de la asigurator este mai mică decât cea a CJSU. Se va acorda iniţial 30% din valoarea pagubei, iar după primirea despăgubirii de la asigurator urmează să se acorde restul până la procentul de 90%;

- În situaţia în care proprietarul deţine atât asigurare obligatorie, cât şi o asigurare facultativă care acoperă riscul de inundaţii, iar acestea acoperă integral valoarea prejudiciului, atunci se acordă doar ajutorul prevăzut de HG nr. 629/2025;

- Dacă proprietarul deţine doar autorizaţie de construire, suma va fi de 70% din valoarea pagubei, astfel cum reiese din raportul de evaluare întocmit de CJSU;

- Dacă proprietarul nu deţine autorizaţie de construire şi nici asigurare obligatorie, suma stabilită este de 50% din valoarea pagubei stabilite de CJSU;

- Dacă proprietarul nu deţine autorizaţie de construire, dar deţine asigurare obligatorie, suma va fi de 70% din diferenţa dintre valoarea prevăzută în raportul de evaluare CJSU şi valoarea despăgubirii primită de la asigurator.

"La stabilirea sumelor aprobate astăzi s-a ţinut cont de valoarea ajutoarelor de urgenţă acordate la începutul lunii august, prin care 168 de beneficiari din judeţul Neamţ au primit câte 15.000 lei/25.000 lei/30.000 lei, în funcţie de gradul de deteriorare a locuinţei", transmite Guvernul.

Documentul mai prevede că lista beneficiarilor este întocmită de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială din cele două judeţe, fără a fi necesară completarea unei cereri în acest sens.

Sumele pot fi plătite atât în numerar, direct titularului, cât şi în cont bancar, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere a acestuia.

Sursa: Agerpres

