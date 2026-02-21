Totuși, cei care au fost nevoiți să iasă pe stradă au avut nevoie de mult curaj. Puțin după ora 22:00, ploaia înghețată din Capitală s-a transformat în ninsoare viscolită.

Corespondent PRO TV: „Este miezul nopții și ninge slab de aproape două ore. încă nu s-a depus zăpada, poate și pentru ca vântul suflă cu putere.”

A fost nevoie de mult curaj pentru a ieși pe stradă, inclusiv cu mașina.

Corespondent PRO TV: „Este ora 2 dimineața continuă ninsoarea slabă, iar vântul suflă la fel de puternic. Este minus un grad, dar temperatura resimțită este de minus 11 grade.”

Cu cât orele treceau și continua să ningă, circulația s-a îngreunat.

Șofer: „Foarte prost, foarte prost. nu a dat cu nimic, cu nimic, cu nimic nu a dat.”

Corespondent PRO TV: „Este ora 4. Dacă până mai devreme viscolul a împiedicat acumulările de zăpadă, acum s-a depus un strat de 5 cm. Pe mașini însă nu se vede din cauza vântului, care continuă să sufle cu putere.”

Din cauza vântului, un copac a căzut pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.

Ștefan Eduard, ISU București-Ilfov: „Peste 470 de pompieri sunt pregătiți pentru a interveni prompt pentru gestionarea situațiilor de urgență survenite ca urmare a fenomenelor meteorologice.”

Alexandru Iacob, purtător de cuvânt Jandarmeria Capitalei: „Jandarmeria rămâne în continuare mobilizată pentru a acorda sprijin acolo unde este nevoie”.

Autoritățile s-au mobilizat și în județul Ilfov.

George Răzvan Vasile, șeful biroului accidente, IPJ Ilfov: „Polițiștii rutieri acționează pentru monitorizarea permanentă a traficului rutier.”

Sud-estul țării este până duminică dimineață, la ora 10:00 sub un Cod galben de viscol și ninsori.

Dacă acum 3 zile ne confruntam cu un Cod roșu de ninsoare și viscol, iată că acum vorbim de un Cod galben. Atunci, 400 de copaci s-au rupt, și au avariat, peste 100 de mașini. Zăpadă apoasă, care a căzut în neștire, a paralizat pentru câteva ore capitala României. Stratul de zăpadă a depășit atunci 50 de cm. Acum, deocamdată am scăpăt cu mai puțin zăpadă, însă în continuare vântul sufla cu putere. Mijloacele de transport circulă în condițiile normale, iar șoferii cu multă atenție.

Autoritățile și-au învățat lecția de miercuri și au intervenit cu utilaje înainte că zăpadă să se depună.

Din fericire este weekend, așa că traficul va fi mai relaxat, iar drumarii vor avea timp și spațiu de manevră să curețe străzile.

Problemele de mobilitate ale bucureștenilor rămân însă ridicate pentru că zăpadă de azi-noapte s-a așternut peste cea rămasă de la ninsoarea precedentă și necurățată.

Codul este valabil până duminică dimineață, la ora 10.

Așadar, dacă va continua să ningă cu această intensitate, situația va fi din ce în ce mai complicată.