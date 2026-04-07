38% dintre cei intervievați spun că se vor întoarce acasă, iar absența părinților este din cauza problemelor financiare, arată un studiu Salvați Copiii România realizat în a doua parte a anului 2025.

Părinții din eșantion sunt plecați în medie de șase ani, iar mai mult de jumătate lipsesc o treime din copilăria copiilor, în special în perioada școlii primare și preadolescenței. Cu cât plecarea are loc mai devreme de la naștere, cu atât durata migrației este mai lungă și probabilitatea refacerii legăturii părinte-copil scade.

Responsabilitățile cad disproporționat pe umerii femeilor. 72% dintre tați își lasă copiii în grija partenerei de viață, în timp ce doar 37% dintre mame procedează la fel. Majoritatea femeilor (62%) își lasă copiii în grija bunicilor, iar 14% se bazează pe alte rude, față de doar 6% în cazul bărbaților. 13% dintre tați și 24% dintre mame sunt unicii întreținători ai familiei, iar 22% au plecat împreună cu celălalt părinte.

Principalul motiv al migrației: salariile mici din România. Femeile se confruntă însă cu un obstacol suplimentar: 10% declară că nu și-au găsit loc de muncă în țară, față de 5% dintre bărbați, evidențiind nevoia de locuri de muncă pentru femeile cu educație medie și elementară.

Relația părinți copii, grav afectată

Impactul emoțional este sever. 24% dintre părinți consideră că relația cu copilul s-a răcit foarte mult, iar 59% percep lipsa timpului petrecut împreună ca principala absență resimțită de copii. Aproape jumătate dintre părinți observă comportamente negative: 49% dintre copii sunt retrași, 46% temători, 43% indiferenți, iar 21% manifestă agresivitate. În 19% din cazuri, aceste comportamente apar simultan. Doar 9% dintre copii au beneficiat de suport psihologic.

Comunicarea rămâne frecventă, dar școala este absentă din ecuație. Deși majoritatea copiilor vorbesc zilnic cu părinții, 17% comunică o dată la două-trei zile sau mai rar. 59% dintre părinți nu sunt în contact direct cu școala, situație mai frecventă în cazul taților (78%) decât al mamelor (35%).

Salvați Copiii extinde programul de suport pentru 30.000 de copii și adulți în șase județe (Suceava, Iași, Vaslui, Mureș, Hunedoara, Dâmbovița) și lansează campania „Împreună totul este mai bine!" pentru conștientizarea importanței timpului de calitate părinte-copil, chiar și la distanță.