Peste 52% au optat pentru schimbarea actualului edil, ales în urmă cu mai puțin de doi ani, potrivit datelor Autorităţii Electorale Permanente.

Localnic: „Azi îl aleg, mâine îl țipăm. Azi am ales, ao fost bun, mâine nu-i mai bun.”

Secțiile de votare și-au deschis porțile ieri, la ora 7 dimineața, în două spații din comună. Până la închiderea urnelor, au votat 1.138 de localnici, iar peste jumătate au optat pentru plecarea primarului.

Localnic: „Am venit să ne luăm votul înapoi, a fost voința cetățenilor. Este un act democratic.”

Localnic: „Da, păi oamenii sunt tot răi, sunt invidioși unii pe alții , nu știi ce să zici.”

Referendumul pentru demiterea primarului ales în urmă cu mai puţin de 2 ani a fost iniţiat de predecesorul său, care a pierdut ultimele alegeri.

Alexandru Măgheran, fostul primar: „Era dorința locuitorilor și într-o democrație autentică poporul e cel care decide. Fiecare primar să își dea seama că nu-i definitiv, nu-i pe viață într-o primărie. Pentru toți primarii din țară e un avertisment.”

Vasile Grec, actualul primar: „Este clar că nimeni nu dorește să stagneze, suntem singura comună din județ cu zero accesări de fonduri europene , fonduri prin PNRR, zero. Eu am venit după ce s-a depus sesiunea de proiecte. De când am intrat în UE, comuna acesta zero fonduri.”

Referendumul din Sânger reprezintă una dintre puținele consultări locale organizate în România în ultimii ani.