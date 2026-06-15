Între timp, în alte zone din țară, oamenii încearcă să repare pagubele, după vijeliile din ultima săptămână.

În Caraș-Severin, mesaje RO-ALERT au anunțat vreme severă extremă în mai multe localități. Străzile și curțile au fost acoperite de un strat gros de gheață, iar circulația pe Drumul Național 6 a fost afectată.

Mai mulți copaci au fost doborâți pe străzi de vânt, în localități din județul Timiș. În Lugoj, pompierii au reușit să pună în siguranță un stâlp care stătea să cadă pe calea ferată.

Între timp, apele revărsate după ploile din ultimele zile au făcut multe probleme. În Prahova, podul care făcea legătura cu un sat a fost rupt de puhoaie.

Acum, aproape 160 de oameni ajung cu greu la casele lor.

Localnic: „Sunt situații de la Dumnezeu, ce putem să zicem. Am 57 de ani și nu prea am văzut așa ceva. S-au unit Crasna și Teleajenul și au făcut probleme.”

Localnică: „Dacă nu erau pomii pe prundul gârlei, vă spun sincer că nu mai erau casele de jos, atât de tare a fost apa, foarte rău, de la Dumnezeu.”

Corespondent PROTV: „Pe această punte șubredă trebuie să treacă oamenii din Cernești. Copiii la școală, adulții la serviciu. Pericolul este mare. După cum vedeți, lipsesc scânduri, iar pe alocuri lemnul este șubred și se poate rupe în orice moment.”

Pentru că altă cale nu există, Apele Române i-au lăsat pe oameni să treacă cu mașina pe marginea unui dig.

Ioan Paul Grigore, primarul localității Izvoarele: „E periculos, e impropriu spus drum. În dreapta, râpă și apă, Teleajenul, în stânga, râpă și apă, acumularea respectivă, este și înalt și îngust, mașinile de pompieri nu știu dacă se încadrează.”

Edilul spune că ar fi nevoie de cel puțin două milioane și jumătate de lei pentru construirea unui nou drum.