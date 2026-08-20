"Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) denunţă public situaţia a sute de dosare ale angajatorilor şi agenţiilor de plasare a forţei de muncă, care riscă să piardă sumele plătite statului pentru avize de muncă destinate lucrătorilor străini, sume care, în urma schimbării interpretării legale generate de lansarea noii platforme electronice, ar putea deveni inutilizabile", se arată în comunicat.

Potrivit preşedintelui PIFM, Romulus Badea, odată cu lansarea noii platforme naţionale, autorităţile au schimbat brusc interpretarea asupra Ordonanţei 32/2026, cu efecte retroactive asupra dosarelor depuse cu mult timp înainte de această schimbare.

"Platforma a devenit funcţională. Angajatorii şi agenţiile de plasare pot depune dosare pentru analiză. În paralel, această lansare a platformei schimbă interpretarea autorităţilor asupra textului Ordonanţei 32", atrage el atenţia.

Badea a precizat că toate dosarele depuse până pe 27 aprilie se analizau în baza legislaţiei vechi, se obţinea aviz de muncă şi se mergea mai departe la viză, pe procedura existentă la data publicării OUG 32/2026.

"Consulatele spun acum că, odată cu devenirea funcţională a portalului, nu mai poţi aplica pe e-Viza. Trebuie să intri şi să depui o cerere unică. Asta înseamnă că se trece direct la legislaţia nouă. Asta înseamnă că, iniţial, s-au încasat 100 de euro pentru avizul de muncă degeaba, bani pe care angajatorii nu îi mai pot folosi. Referitor la toate aceste solicitări, ni s-a comunicat iniţial că se vor procesa pe legislaţia veche", a explicat acesta.

Preşedintele PIFM denunţă lipsa de coerenţă a instrucţiunilor transmise de autorităţile consulare, care obligă angajatorii, deşi aceştia deţin deja avizele de muncă obţinute legal, să parcurgă o procedură complet nouă, cu înregistrări suplimentare pe platformă.

"Mesajele primite de la consulate creează confuzie în rândul angajatorilor, deoarece, conform legislaţiei, interpretarea era că, în baza avizului de muncă, se depun, pe procedura veche, toate dosarele aferente perioadei de până la 27 aprilie. Acum primim mesajul că, de fapt, trebuie parcursă cererea unică, cea de pe platformă, ceea ce înseamnă înregistrări şi tot restul. Angajatorii nici nu o pot depune, trebuie să se înregistreze întâi. De ce să fie obligaţi să facă asta?! Ei au avizele de muncă. Vorbim despre sute de dosare rămase blocate, fără nicio vină a angajatorilor", transmite el.

PIFM arată că solicitările pentru avize de muncă soluţionate după data de 7 august 2026 au fost încărcate pe portalul IGI încă din lunile martie-aprilie, unde au stat în fază de programare, respectiv soluţionare, 4 - 5 luni.

După un termen atât de mare, acum un angajator află că trebuie să încarce cererile pe noua platformă workinromania.gov.ro, în loc să continue procedura conform normelor tranzitorii, spune patronatul.

"Din păcate, observăm că normele OUG 32/2026 se aplică diferit şi că actele emise de o instituţie a statului, IGI, nu sunt recunoscute de următoarea instituţie, unde ar trebui să aibă continuitate, respectiv MAE", se arată în comunicat.

PIFM atrage atenţia că, în lectura iniţială a Ordonanţei 32, procedura de soluţionare a dosarelor de avize de muncă şi vize urma să se desfăşoare conform legislaţiei vechi, prin normele tranzitorii, interpretare abandonată acum de autorităţi.

"În lectura Ordonanţei 32 se înţelegea că procedura de soluţionare a dosarelor de avize de muncă şi de vize se desfăşoară conform legislaţiei vechi, adică normelor tranzitorii. Înţelegem că acum trebuie aplicată de fapt procedura nouă, iar avizele de muncă au fost eliberate inutil, cu bani încasaţi degeaba şi o aşteptare de şase luni", consideră Romulus Badea.

În acest context, organizaţia patronală anunţă că va cere oficial clarificări din partea autorităţilor competente. PIFM a transmis deja o scrisoare oficială Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului Consular şi Centrului Naţional de Vize, prin care solicită clarificări urgente privind aplicarea perioadei de graţie de 180 de zile, prevăzută de art. 49 din OUG nr. 32/2026, pentru depunerea cererilor de viză în baza avizelor de angajare emise potrivit legislaţiei anterioare.

Potrivit calendarului expus de organizaţie, portalul IGI pentru avize de angajare a rămas deschis până la 3 septembrie 2026, iar ultimele avize urmează să fie emise în octombrie 2026, ceea ce, prin aplicarea termenului legal de 180 de zile, ar permite depunerea cererilor de viză aferente până cel târziu în aprilie 2027. Această perioadă de graţie depăşeşte cu mult data de 8 august 2026, când platforma WorkinRomania.gov.ro a devenit operaţională, ceea ce impune, în opinia PIFM, coexistenţa a două regimuri procedurale distincte la nivelul misiunilor diplomatice, situaţie pe care organizaţia consideră că autorităţile consulare nu o respectă în practică.

În scrisoarea adresată autorităţilor, PIFM solicită confirmarea faptului că cererile de viză aferente avizelor emise sub legislaţia veche pot fi depuse în cadrul termenului de 180 de zile, indiferent de data lansării noii platforme, confirmarea faptului că aceste cereri se soluţionează potrivit legislaţiei anterioare, fără ca aceasta să fie condiţionată de parcurgerea procedurilor din platforma WorkinRomania.gov.ro, precizarea canalului corect de depunere a cererilor de viză pentru această categorie de dosare, precum şi instituirea unui mecanism de remediere pentru cazurile în care solicitanţii au fost direcţionaţi eronat către noua procedură.

PIFM avertizează că problema nu este izolată, ci afectează angajatori şi agenţii de plasare din întreaga ţară, care au recrutat forţă de muncă din state terţe cu respectarea legislaţiei în vigoare la momentul depunerii dosarelor şi care riscă acum blocaje, costuri suplimentare şi pierderea sumelor plătite statului pentru proceduri care, potrivit organizaţiei, nu-şi mai găsesc utilitatea sub noua

interpretare a autorităţilor.

Organizaţia patronală face apel la Ministerul Afacerilor Externe, Centrul Naţional de Vize şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru aplicarea unitară şi predictibilă a cadrului legal tranzitoriu, astfel încât angajatorii care au acţionat cu bună-credinţă, în baza legislaţiei şi a comunicărilor oficiale primite iniţial, să nu fie prejudiciaţi.