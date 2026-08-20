Un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani din Hunedoara a intrat într-o depășire, dar a fost izbit de un TIR!

Adolescentul aflat pe bancheta din spate a mașinii nu a mai putut fi salvat. Șoferul și celălalt pasager din autoturism au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost duși la spital.

Pe durata cercetărilor, traficul în zonă a fost blocat și s-au format cozi de mașini pe ambele sensuri de circulație.

Cei doi conducători auto au fost testați și nu consumaseră alcool, spun polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru a afla exact cauza accidentului.