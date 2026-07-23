De acum în două săptămâni, în Cluj Napoca sunt așteptați peste 500.000 de spectatori în cele patru zile de festival.

Scena din acest an este cea mai mare construită vreodată la UNTOLD, o construcție care ajunge până la 38 de metri înălțime și are o lățime record de 127 de metri. Pentru show-urile din acest an au fost instalate ecrane LED pe 1.250 de metri pătrați, care însumează 15 milioane de pixeli și peste 1.000 de lumini inteligente, mai multe decât la ediția precedentă.

În premieră în România, ecranul uriaș din spatele scenei va funcționa asemenea unei cortine de teatru. În pauzele dintre artiști, se va ridica pentru a permite echipelor tehnice să pregătească producțiile complexe aduse de artiști precum Sting, Zara Larsson, Kygo și nu numai.

Edy Chereji, co-fondator UNTOLD: ”Prima dată când scena merge în tribunele arenei și urcă până în tribune, dar pe lângă asta scena are o construcție care îi permite să fie readaptată și modificată în fiecare zi a festivalului astfel încât fiecare artist să aibă un element unic. Pentru prima dată o să avem tot la scena principală, o scenă secundară în mijlocul stadionului. Asta înseamnă că o să fie momente cu artiști surpriză.”

Echipa care se ocupă de această scenă este cea care se ocupă de partea tehnică de la Tomorrowland Brazilia, de turneele Live Nation în America de Sud sau de Carnavalul de la Rio.

Între 6 și 9 august, pe scena principală vor urca nume sonore în muzica internațională: Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo Rida, Swae Lee, Kygo, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies și Steve Aoki. Pentru al treilea an consecutiv, UNTOLD apare în top 3 festivaluri în lume.

UNTOLD va fi transmis și pe platforma VOYO.