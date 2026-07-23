Marea a reprezentat joi un real pericol.

Corespondent Știrile PRO TV: „În toate stațiunile de pe litoral, de la Mamaia și până la Vama Veche, a fost arborat steagul roșu, fiindcă marea este furioasă și înalță valuri mari.”

Lucian Ionuț Ene, salvamar în Mamaia: „Asta înseamnă că este interzis înotul. Colegii mei patrulează și pe jos, eu patrulez și cu ATV-ul. Nu lăsăm lumea să intre în apă.”

Majoritatea turiștilor au respectat interdicția.

Reporter: „Nu intrați în apă?”

Femeie: „Nu, nu, că e foarte mare. E steagul roșu.”

Schimbarea bruscă de vreme de pe litoral nu s-a simțit doar în apă. Temperaturile au coborât mult sub valorile obișnuite pentru sfârșitul lunii iulie.

Mia Stamate, meteorolog: „Temperaturile în Dobrogea sunt de 19-23 de grade, iar pe litoral undeva la 20-21 de grade. Asta ar putea să constituie premisele pentru ca mâine să vorbim despre ziua de azi ca fiind cea mai răcoroasă de când se fac măsurători.”

La adăpost de valuri și vânt, piscinele hotelurilor au devenit principala destinație pentru familii.

Bărbat: „Apa la mare e cam rece, sunt valuri. Stăm cu fetițele la piscină mai mult.”

Reporter: „La piscină e mai bine?”

Bărbat: „În momentul ăsta, da, e ideal.”

Telegondola și promenada sunt și acestea soluții de rezervă.

Femeie: „Plecăm cu telegondola și mergem pe plajă.”

Femeie: „Momentan nu mai avem nimic în plan, vedem mâine, că la Delfinariu n-am mai găsit bilete.”

Bărbat: „Ne aglomerăm aici, ne aglomerăm la mall.”

La Delfinariu, cererea a fost atât de mare încât organizatorii au adăugat încă un spectacol. Într-o singură zi au fost vândute 4.500 de bilete.

Corespondent Știrile PRO TV: „Marea nu s-a liniștit deloc. Curenții rămân puternici și vântul suflă destul de tare. Prognoza pentru mâine aduce o ameliorare pentru stațiunile din nord: vântul va slăbi, iar turiștii, se pare, vor putea intra în mare. Însă autoritățile avertizează: fereastra de vreme bună va fi scurtă. Sâmbătă, condițiile se deteriorează din nou și, cel mai probabil, steagul roșu va reveni pe întreg litoralul.”