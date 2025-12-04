Stâncă de 250 de tone aruncată în aer pe Valea Mureșului. Explozia cu dinamită, pregătită timp de o săptămână

04-12-2025 | 11:05
Detonare spectaculoasă pe Valea Mureșului. O stâncă de 250 de tone, care punea în pericol traficul de pe Drumul Național care leagă Reghin de Toplița, a fost distrusă cu ajutorul dinamitei.

Circulația a fost oprită, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte până a fost curățată șoseaua. Este a doua stâncă din Munții Călimani înlăturată astfel în ultimele șapte zile.

Timp de o săptămână, specialiștii au făcut pregătiri pentru ca blocul de piatră să fie detonat în siguranță. Ieri dimineață, au pus explozibilul, apoi au aruncat stânca în aer în jurul orei 11.00.

Emanuel Goga, reprezentantul firmei care face lucrările: „Putea să pice oricând pe partea carosabilului dintr-un șoc seismic sau un șoc mecanic. Detonarea s-a produs controlat, fără evenimente, stânca avea compoziții de grohotiș care s-au pietrificat în timp”.

Robert Elekes, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov: „Este un proiect amplu de punere în siguranță a versanților care sunt de-a lungul Drumului Național 15 între Reghin și Toplița. Șoferii care trec pe aici știu că există un pericol real de cădere a stâncilor pe carosabil, care pot provoca probleme destul de mari”.

Traficul a fost oprit complet, timp de 30 de minute, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte până când bucățile de stâncă au fost îndepărtate de pe carosabil.

După înlăturarea stâncilor periculoase, blocul de piatră va fi securizat cu plase speciale. Amenajarea zonei costă 23 de milioane de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: stanca, roca, valea muresului,

Dată publicare: 04-12-2025 11:05

