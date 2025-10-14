Ștafeta Veteranilor Invictus continuă prin țară. Voluntarii au pornit pe trei trasee, oprind la monumentele eroilor

Cea de-a 12-a ediție a Ștafetei Veteranilor Invictus este în plină desfășurare. Voluntarii au pornit pe trei trasee, oprind la monumentele eroilor.

Echipa albastră a ajuns, luni, la Târgu Jiu, după ce a plecat din Drobeta Turnu Severin. Finalul va fi în Carei, pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române.

Voluntarii din echipa albastră, printre care militari activi și în rezervă, au alergat peste 80 de kilometri între Drobeta Turnu Severin și Târgu Jiu. S-au oprit, simbolic, la ansamblul cu operele lui Constantin Brâncuși.

Dan Zidaru, voluntar Invictus: „Suntem pe Calea Eroilor, după cum știm foarte bine, Calea Eroilor e gândită, concepută și construită de marele Brâncuși, căruia, la fel, trebuie să îi aducem și să îi purtăm respect.”

Ceremonie de predare a ștafetei

Voluntarii au predat ștafeta într-o ceremonie specială.

Locotenent-colonel Raluca Popescu, comandantul Batalionului 24 Infanterie: „Am preluat-o de la colegi și am înmânat-o următoarei echipe. Am avut și militari care au alergat pe traseu de la Masa Tăcerii la Coloana Infinitului.”

Cursa se desfășoară simultan pe trei trasee simbolice – albastru, galben și roșu. Participanții se opresc la monumentele eroilor locali.

Petrișor Rada, profesor de matematică, voluntar Invictus: „Ne bucurăm că putem să facem ceva pentru cei din teatrele de operațiuni, cei care și-au dat viața și vrem să fim un exemplu pentru tinerii din ziua de azi.”

Voluntar: „De cinci ani particip la această ștafetă cu mândrie, bucurie și dragoste față de patrie.”

Voluntară: „Particip la Ștafeta Invictus de doi ani și sunt foarte mândră de acest lucru.”

Etapele următoare ale cursei Invictus

Ștafeta albastră își continuă drumul și va traversa marți Carpații prin Pasul Vulcan. Voluntarii porniți pe traseul roșu vor pleca din Piatra Neamț și ajung la Iași. Iar ștafeta galbenă va merge din Sighișoara la Târgu Mureș.

Finalul cursei, atunci când toate cele trei echipe se vor întâlni, va fi în Carei pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române.

