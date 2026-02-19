Lucrările au început de aproape două săptămâni și ar urma să se încheie la finalul anului viitor.

În locul fostei parcări a Spitalului de Recuperare Medicală din Băile Felix va fi ridicat un corp nou, cu dotări moderne.

Ramona Suciu, manager Spitalul de Recuperare Medicală Băile Felix: „Ne străduim să îmbunătățim condițiile de tratament și de cazare pentru cei aproximativ 14.000 de pacienți care ne trec pragul în fiecare an.”

Pacient: „Chiar e ceva super. Mai bine pentru noi, pentru populație, pentru pacienți, că avem unde să ne tratăm.”

Extinderea și modernizarea Spitalului – Centru de Excelență în Recuperare medicală, de interes național – este finanțată aproape integral din fonduri europene. Doar 2% – adică mai puțin de 1,3 milioane de lei – este cheltuială a unității medicale.

Investiții de acest fel sunt și în alte zone ale țării.

Iulia Baz, director, Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Au fost contractate 16 proiecte, distribuite național, în toate regiunile țării, care vizează investiții de tipul extindere, modernizare, reabilitare, precum și dotare, în infrastructura unităților sanitare.”

La Spitalul din Băile Felix, lucrările ar urma să fie gata la finalul anului 2027.