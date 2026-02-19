”Cred că Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este”, a afirmat Sorin Grindeanu la Digi24.

”Deci nu vă vedeţi premier?”, a întrebat moderatorul.

”Nu am spus de mine. Protocolul prevede ca PSD să dea prim-ministru în aprilie 2027. Cum nu spune că Bolojan trebuie să fie prim-ministru de la PNL. PNL trebuie sa dea premierul. Nimeni nu-i de neînlocuit. Chiar nici domnul Bolojan”, a afirmat Sorin Grindeanu.

În spaţiul public se vorbete tot mai des despre ruperea coaliţiei de guvernare, PSD având o consultare a memnrilor cu privire la a mai rămâne sau nu la guvernare.

În pregătirea bugetului, PSD ameninţă că, dacă nu sunt prevăzute propunerile sale, nu va vota legea.