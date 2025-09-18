„M-am trezit intubată, legată și pierdută”. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți

„Trăiesc ca şi cum aş fi în corpul unei persoane în vârstă": prima presupusă victimă a anestezistului Frédéric Péchier, urmărit penal pentru otrăvirea a 30 de pacienţi în timpul operaţiilor, a depus mărturie joi în faţa unui tribunal din estul Franţei.

Ea a descris un „calvar", relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Am adormit în dimineaţa zilei de 11 ianuarie (2017) şi m-am trezit pe 16, intubată, legată şi pierdută", a povestit Sandra Simard, care venise la Clinica Saint-Vincent din Besançon (estul Franţei) pentru o simplă operaţie la spate.

Când s-a trezit, o asistentă i-a explicat că „inima i s-a oprit în timpul intervenţiei" şi că „a dormit cinci zile".

Zilele următoare au fost „foarte traumatizante": „nimeni nu mi-a putut explica stopul cardiac", îşi aminteşte femeia, de profesie contabila, în vârstă de 36 de ani la acea vreme.

Cei trei copii ai ei au venit să o vadă la spital. „În delirul meu paranoic, mi-am luat rămas bun de la ei ca şi cum nu i-aş mai vedea niciodată. A fost cel mai greu lucru prin care a trebuit să trec vreodată", a adăugat Sandra Simard, în liniştea sălii de judecată.

AFP

În cele din urmă, un anchetator a anunţat inimaginabilul: „o substanţă toxică îmi trecuse prin vene. Pentru prima dată de când m-am trezit, am ştiut că nu am avut o problemă cardiacă".

Frédéric Péchier, care nu era responsabil cu administrarea anesteziei, dar care a participat la resuscitarea femeii, a fost arestat la începutul lunii martie 2017.

„În pofida anilor, nu am uitat nimic din acele momente: halucinaţiile, paranoia, frica, un stern fracturat de un masaj cardiac...", a declarat femeia în faţa instanţei penale.

Victima a fost în concediu medical timp de doi ani și jumătate

De acum, „trăiesc ca şi cum aş fi în corpul unei persoane în vârstă", a continuat victima, care a fost în concediu medical timp de doi ani şi jumătate. Femeia suferă de „sechele neurologice", „probleme semnificative de memorie, oboseală şi intoleranţă la zgomot".

„Întreaga mea viaţă a fost pusă sub semnul întrebării, toate obiceiurile mele. În pofida a tot, nu consider că am dreptul să mă plâng, pentru că sunt în viaţă, spre deosebire de multe alte persoane", a afirmat ea.

Sandra Simard spune că simte un „dispreţ" al acuzatului faţă de victime. Şi „dispreţul doare la fel de mult ca seringa care te otraveşte", a mărturisit ea.

Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, este judecat din 8 septembrie pentru otrăvirea a 30 de pacienţi, dintre care 12 au murit, între 2008 şi 2017, în două clinici private din Besançon.

Acuzatul îşi susţine nevinovăţia şi se pare că este în libertate, dar riscă închisoarea pe viaţă. Verdictul este aşteptat pe 19 decembrie.

