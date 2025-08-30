Șoselele, teren de joacă pentru inconștienți: Tânăr din Gorj, cercetat penal după ce și-a pus prietenul pe plafonul mașinii

Un tânăr de 20 de ani din judeţul Gorj este cercetat penal şi a fost amendat după ce a condus un autoturism deşi nu are permis de conducere.

El a fost prins după ce pe reţelele de socializare au apărut imagini în care el transporta un alt tânăr pe plafonul maşinii.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a anunţat, sâmbătă, că după apariţia pe reţelele de socializare a unei înregistrări audio-video în care o persoană era transportată pe plafonul unui autoturism care se deplasa prin comuna Băleşti, poliţişti Biroului Rutier - Poliţia Municipiului Târgu Jiu au identificat conducătorul autoturismului.

Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, din comuna Băleşti.

”În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere. Totodată, tânărul a fost sancţionat conform OUG 195/2002, cu amendă în valoare de 1.215 de lei”, a arătat IPJ Gorj.

