Sorina Pintea, despre scandalul apei potabile din București: „S-a mers prea departe” LIVE

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit, luni după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul instituției pe care o conduce, despre scandalul apei potabile din București.

Principalele declarații:

„Înainte să începem discuțiile despre măsurile dispuse de DSP și Ministerul Sănătății, în contextul apei cu clor din București, doresc să vă citesc un articol din lege”, a precizat Pintea, subliniind aspectul unei informații „corecte, clare și actualizate.”

„Spre surprinderea mea, au apărut în spațiul public măsuri pe care DSP București le-a transmis, dar nu am auzit discuții despre modul în care furnizorul de apă a colaborat cu autoritățile.”

„Operatorul ar fi trebuit să anunțe DSP și Primăria Municipiului București, privind măsurile pe care trebuie să le ia, dar n-a făcut-o.”

Ministrul Pintea a vorbit și despre sesizările făcute de oamenii care au avut reacții adverse din cauza apei cu clor.

„Parametrii pe care inspectorii i-au colectat i-au pus pe gânduri. Împreună cu echipele de specialiști, am analizat posibilele efecte pe care apa cu nivel de clor ridicat pe pot avea asupra sănătății oamenilor: există persoane sensibile, persoane alergice, persoane care pot dezvolta dermatite alergice. În urma acestor discuții, am făcut un comunicat de presă care se bazează pe comunicarea pe care DSP a făcut-o cu MS. Înainte de a ajunge în spațiul public, am luat legătura cu primarul Capitalei, pentru a o informa. Dar nu Ministerul Sănătății trebuia să facă acest lucru, ci DSP, dar acesta nu putea face asta fără acordul furnizorului de apă.”

„Cred că ar fi fost un gest de mare iresponsabilitate din partea MS să dețină datele și probele analizate într-un laborator acreditat și să nu comunice populației posibilele riscuri la care se expune. Cred că s-a mers prea departe. Nu suntem în situația în care să politizăm sănătatea populației.”

„Procedurile sunt conform legii. Ministrul Apelor a avut azi o conferință, care ne-a ridicat multe semne de întrebare. Specialiștii spun că există posibilitatea ca apa să aibă o încărcătură bacteriologică foarte mare. Astfel, am cerut informări de la Ministerul Apelor și de la Ministerul Mediului. Sunt mai multe aspecte la care așteptăm răspunsuri. De aceea, după ce vom finaliza ancheta vom face o declarație de presă cu o sinteză cu ceea ce, probabil, ar fi trebuit să știm mai demult. Aș insista spre a nu politiza acțiunea. Mă surprinde cât de ușor unii scot la mezat sănătatea românilor. Nu spun lucruri mari, știu foarte clar la ce mă refer.

Tot în spiritul art.13 din Legea Apelor, am comunicat că cele 14 proble din cele 14 locuri sunt conforme. Aceste discuții n-au ce căuta în zona politică. Nu voi ține cont de aceste aspecte. Vă asigur că inspectorii DSP și-au făcut datoria, deși au existat presiuni. Tot în spațiul public au circulat „povești” legate de faptul că directorul DSP a avut o cădere nervoasă. Toți cei care au contribuit la acțiune au fost dezamăgiți că nu au fost crezuți.”

„Nu am difuzat informații false. Am înțeles că e „un atentat al meu” la adresa doamnei primar general. Eu am mai avut comunicări cu doamna Firea. Doamna primar, de fiecare dată, a răspuns prompt și a înțeles care sunt mesajele MS și a declarat că e foarte important ceea ce facem.”

„Furnizorul trebuie să explice de ce a ales să hiperclorineze. Au spus că e o creștere a nivelului de amoniu. Am solicitat niște date pentru că am considerat necesar să facem lumină.”

