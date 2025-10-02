Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro

Stiri actuale
02-10-2025 | 19:54
×
Codul embed a fost copiat

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

autor
Teodora Suciu

Prețul de pornire pentru licitație începe de la 500 de euro pentru cele cu cinci caractere și ajunge la 5.000 pentru cele cu o singură cifră sau literă. Astfel de plăcuțe există deja în străinătate și uneori sumele plătite ajung la milioane de dolari.

În prezent, putem opta pentru numere preferențiale: după abrevierea județului, alegem două sau trei cifre preferate, apoi trei litere.

Proiectul de lege prevede ca de acum înainte, după județ, să avem o combinație de la 1 la 5 caractere, alcătuită din cifre și litere, cu majusculă, cu sau fără spațiu între ele.

Așa că am putea să ne trezim pe străzile din țară cu tot felul de structuri creative: începând cu diverse prenume ori date de naștere.

Citește și
perchezitii bani masini
Percheziții la un dealer de mașini din Argeș. Metoda prin care directorul de vânzări era să rămână cu 130.000 de euro furați

Vor fi însă interzise variantele care pot fi asociate cu denumiri ale unor autorități sau cele obscene, ofensatoare, cu caracter politic, religios ori rasist.

Doritorii trebuie să participe la o licitație publică și să plătească o notă de plată mult mai consistentă decât pentru numerele preferențiale, pentru care se plătesc acum 45 de lei.

Procesul ar urma să aibă loc pe o platformă online: acolo șoferul va putea selecta combinația dorită, ce va fi publicată online și deschisă licitației timp de cinci zile. La încheierea acestei perioade, numărul va fi atribuit celui care a oferit cea mai mare sumă de bani.

Banii ar putea ajunge la bugetul de stat

Inițiatorul proiectului depus la Senat propune ca licitația să pornească de la 500 de euro pentru o plăcuță din 5 caractere și să crească până la 5.000 în cazul plăcuțelor cu un singur caracter, cum este (București - B1). Mai târziu, plăcuțele se vor putea transfera gratis sau prin vânzare.

În unele țări există deja tradiție în acest domeniu și s-a ajuns la sume exorbitante, mai ales în Orientul Mijlociu. Acum doi ani, în Dubai, numărul P7 a fost câștigat într-o licitație cu aproape 15 milioane de dolari.

Andrei Știrbu, jurnalist auto: „Dar acolo este deja despre măsurarea ego-ului, nu contează mașina pe care pune numărul ăla, numărul în sine reprezintă ceva, are valoare independentă de mașină. Cu greu ne vom putea bate cu Emiratele Arabe Unite. Însă, cred că va fi un exercițiu interesant, pentru că dorința de a fi unici există în fiecare dintre noi”.

În timp ce în Emirate banii din licitații merg de multe ori spre cauze umanitare, la noi ar putea susține bugetul, spune inițiatorul proiectului.

Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Sursa: Pro TV

Etichete: masini, proiect de lege, numar de inmatriculare,

Dată publicare: 02-10-2025 19:30

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Dacia ajunge la o cotă de piață de 5% în Europa, după primele 8 luni din 2025. Sandero și Duster, cele mai vândute modele
Stiri Economice
Dacia ajunge la o cotă de piață de 5% în Europa, după primele 8 luni din 2025. Sandero și Duster, cele mai vândute modele

Dacia a înregistrat în luna august un volum record de vânzări pentru ultimii șase ani, în intervalul ianuarie – august. Marca Renault a reușit să livreze 461.300 de mașini în primele opt luni.

Percheziții la un dealer de mașini din Argeș. Metoda prin care directorul de vânzări era să rămână cu 130.000 de euro furați
Stiri actuale
Percheziții la un dealer de mașini din Argeș. Metoda prin care directorul de vânzări era să rămână cu 130.000 de euro furați

Un bărbat de 45 de ani din Argeș, director de vânzări la o companie specializată în comerțul cu maşini, este suspectat de fals, gestiune frauduloasă și delapidare.

„Le interzicem mașinile puternice șoferilor începători?” Ce spune un deputat USR și care e părerea expertului
Stiri Diverse
„Le interzicem mașinile puternice șoferilor începători?” Ce spune un deputat USR și care e părerea expertului

Deputatul USR Cezar Drăgoescu vrea ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. Scopul: să scadă riscul ca aceștia să provoace accidente grave.

Recomandări
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Octombrie 2025

48:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28