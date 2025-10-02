Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Prețul de pornire pentru licitație începe de la 500 de euro pentru cele cu cinci caractere și ajunge la 5.000 pentru cele cu o singură cifră sau literă. Astfel de plăcuțe există deja în străinătate și uneori sumele plătite ajung la milioane de dolari.

În prezent, putem opta pentru numere preferențiale: după abrevierea județului, alegem două sau trei cifre preferate, apoi trei litere.

Proiectul de lege prevede ca de acum înainte, după județ, să avem o combinație de la 1 la 5 caractere, alcătuită din cifre și litere, cu majusculă, cu sau fără spațiu între ele.

Așa că am putea să ne trezim pe străzile din țară cu tot felul de structuri creative: începând cu diverse prenume ori date de naștere.

Vor fi însă interzise variantele care pot fi asociate cu denumiri ale unor autorități sau cele obscene, ofensatoare, cu caracter politic, religios ori rasist.

Doritorii trebuie să participe la o licitație publică și să plătească o notă de plată mult mai consistentă decât pentru numerele preferențiale, pentru care se plătesc acum 45 de lei.

Procesul ar urma să aibă loc pe o platformă online: acolo șoferul va putea selecta combinația dorită, ce va fi publicată online și deschisă licitației timp de cinci zile. La încheierea acestei perioade, numărul va fi atribuit celui care a oferit cea mai mare sumă de bani.

Banii ar putea ajunge la bugetul de stat

Inițiatorul proiectului depus la Senat propune ca licitația să pornească de la 500 de euro pentru o plăcuță din 5 caractere și să crească până la 5.000 în cazul plăcuțelor cu un singur caracter, cum este (București - B1). Mai târziu, plăcuțele se vor putea transfera gratis sau prin vânzare.

În unele țări există deja tradiție în acest domeniu și s-a ajuns la sume exorbitante, mai ales în Orientul Mijlociu. Acum doi ani, în Dubai, numărul P7 a fost câștigat într-o licitație cu aproape 15 milioane de dolari.

Andrei Știrbu, jurnalist auto: „Dar acolo este deja despre măsurarea ego-ului, nu contează mașina pe care pune numărul ăla, numărul în sine reprezintă ceva, are valoare independentă de mașină. Cu greu ne vom putea bate cu Emiratele Arabe Unite. Însă, cred că va fi un exercițiu interesant, pentru că dorința de a fi unici există în fiecare dintre noi”.

În timp ce în Emirate banii din licitații merg de multe ori spre cauze umanitare, la noi ar putea susține bugetul, spune inițiatorul proiectului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













