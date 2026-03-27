Atenție, din august, permisele rău-platnicilor se vor suspenda automat, potrivit ordonanței de urgență care a intrat în vigoare.

Numai în primele ore ale zilei, în București, peste 30 de șoferi au fost amendați, iar 4 dintre ei s-au ales și cu permisul suspendat. Potrivit noilor reglementări, aceștia din urmă au o condiție în plus dacă vor reducerea perioadei pentru care le-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Cum se poate obține documentul

Claudiu Costea, purtător cuvânt al Brigăzii Rutiere București: Trebuie să prezinte cererea, adeverința că au făcut cursurile, documentul de identitate și, mai nou, certificatul fiscal că au plătit toate amenzile.

Corespodent Știrile ProTV: Obținerea unui certificat fiscal în care scrie că un șofer a plătit amenda rutieră se poate lua fizic doar la anumite direcții de taxe și impozite locale, șoferul stă la coadă, depune cererea la ghișeu și revine în două zile lucrătoare. Atenție, cele mai multe direcții de taxe și impozite și-au modernizat serviciile, iar acest document se eliberează doar online. Asta înseamnă să vă faceți cont pe platformele lor.

În schimb, cei care au scăpat doar cu amendă ar face bine să o achite până în luna august, pentru că atunci intră în vigoare suspendarea permiselor pentru neplată – 1 zi pentru fiecare 50 de lei datorați statului.

De asemenea, cei amendați pentru tulburarea ordinii publice, pentru deținere de articole pirotehnice sau pentru nerespectarea armelor și munițiilor pot plăti în 15 zile jumătate din amendă. Înainte, puteau achita jumătate din minimul prevăzut de lege; cu alte cuvinte, dacă agentul de poliție le dă amenda maximă, vor plăti mai mult.