Este o propunere legislativă depusă recent în Parlament, după ce transportatorii români s-au plâns de concurență neloială. Concret, șoferii străini circulă adesea peste limita de viteză, fără teama de consecințe.

Datorii de milioane de euro către statul român

Potrivit ANAF, peste 30.000 de cetățeni străini datorează statului român milioane de euro din amenzi neplătite.

Anul trecut, poliția rutieră a amendat peste 5000 de șoferi străini care au depășit viteza legală, nu au purtat centura, au trecut pe roșu sau, și mai grav, au condus băuți. Mulți însă nu se grăbesc să plătească amenzile.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit ANAF, în acest moment, peste 35.000 de cetățeni străini figurează cu amenzi neplătite, cele mai multe la regimul rutier. Cea mai veche este din anul 2021, cea mai mare este în valoare de 50.000 de lei. În toate cazurile, transmit reprezentanții ANAF, au fost demarate procedurile de executare silită.”

Amenzile se prescriu în 5 ani

Potrivit legii, statul poate recupera banii în maximum 5 ani, după care amenda se prescrie.

Ca să nu mai ajungem în această situație, mai mulți deputați pregătesc o schimbare legislativă după modelul altor țări. De exemplu, în Bulgaria, Italia și Ungaria, transportatorii nu sunt lăsați să-și continue drumul până nu achită pe loc amenzile rutiere, care nu se prescriu.

Eugen Neață, inițiatorul legii: „Un cetățean străin, în permis sau în pașaport, nu are toate datele de identificare. Sunt unii care nu au CNP, care nu au stipulat domiciliu cu stradă, număr și apartament. Neavând aceste date, procedura de urmărire în statul respectiv nu poate fi dusă la îndeplinire. Să venim cu o modificare a legii astfel încât să plătească sancțiunea când solicită restituirea permisului.”

Transportatorii reclamă pierderi uriașe

Transportatorii români spun că, din cauza legii prea blânde cu străinii, pierderile financiare sunt uriașe atât pentru ei, cât și pentru statul român.

Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România: „Vorbim de câteva zeci de milioane de euro. Te simți discriminat. Atunci când în România există o restricție de circulație, transportatorii români o respectă, pentru că pe baza plăcuței de înmatriculare te execută, în timp ce o firmă străină nu va plăti nimic. Șoferii știu, firmele știu, nu se opresc și circulă. Ce zice neamțul când românul ajunge după 2 zile?”

Dacă va fi adoptată, legea va obliga Ministerul Finanțelor Publice să deschidă, în termen de 90 de zile, un cont unic de încasare pentru cetățenii străini, în care aceștia să plătească pe loc amenda primită de la polițist.