Acordul a fost încheiat chiar înainte ca un proces cu juriu să înceapă luni. Acesta pune capăt unui proces în care TikTok era acuzată că este concepută în mod intenționat pentru a-i face pe copii dependenți de funcțiile sale, într-un context în care mai multe platforme de socializare se confruntă cu procese similare, potrivit BBC.

Compania este acum obligată să introducă o serie de noi măsuri de siguranță, inclusiv o limită zilnică de utilizare de două ore pentru copii, precum și restricții pe timpul nopții și în timpul orelor de școală.

Modificările se vor aplica doar în Alabama. Este pentru prima dată când platforma ajunge la o înțelegere cu un stat american.

„Suntem foarte mulțumiți”, a declarat Katherine Robertson, consilier juridic principal în cadrul biroului procurorului general din Alabama, într-un interviu pentru BBC.

Ea a adăugat că statul a fost implicat în negocieri de mediere cu TikTok înaintea procesului și că acordul la care s-a ajuns reprezenta oferta finală a statului.

„Este vorba despre măsuri restrictive foarte stricte, care îi vor obliga să schimbe multe dintre politicile pe care noi le-am identificat drept cauze ale a ceea ce numim războiul împotriva copilăriei”, a spus Robertson.

Limită de două ore pe zi și restricții în timpul nopții și al școlii

Noile limite de timp și blocările privind utilizarea ar urma să intre în vigoare imediat.

Cu toate acestea, TikTok are la dispoziție până la un an pentru a implementa alte modificări incluse în acord, precum introducerea unor măsuri de verificare a vârstei.

Multe dintre aceste măsuri urmează un cadru stabilit printr-un acord încheiat în luna august între rivalul Meta și procurorii generali din 52 de state.

TikTok a fost de acord să plătească până la 300 de milioane de dolari statului Alabama dacă termenii noului acord nu sunt respectați. Plata de 100 de milioane de dolari trebuie făcută către stat în termen de 45 de zile.

Alte măsuri de siguranță solicitate prin acord includ instrumente prin care părinții să poată controla în mod strict utilizarea platformei de către copii, alături de restricții privind anumite tipuri de conținut și noi modalități de verificare a vârstei utilizatorilor tineri.

TikTok va limita, de asemenea, posibilitatea ca conturile copiilor să fie descoperite de adulți și îi va notifica pe părinți cu privire la orice „interacțiuni suspecte” între utilizatorii adolescenți și cei adulți.

De asemenea, va fi introdusă o interdicție totală asupra filtrelor cosmetice pentru copii.

TikTok promite măsuri suplimentare pentru protejarea adolescenților

„Prioritatea TikTok a fost întotdeauna să creeze un spațiu sigur și pozitiv în care oamenii să poată fi creativi, să descopere ceea ce le place și să se conecteze cu comunitatea lor”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok USDS. „Acest acord consolidează angajamentul și obiectivul nostru principal de a îmbunătăți în permanență instrumentele solide de siguranță pentru protejarea adolescenților.”

La începutul acestui an, TikTok și-a separat structura de proprietate a afacerii, un nou grup de investitori preluând controlul operațiunilor din Statele Unite. Restul companiei este administrat din China.

ByteDance, compania-mamă a TikTok din China, a făcut de asemenea parte din acordul încheiat vineri, deoarece rămâne acționar minoritar în societatea mixtă din Statele Unite.